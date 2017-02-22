原標題：體彩大樂透井噴11注頭獎 獎池33.71億今晚開獎

2月20日，體彩大樂透第17019期又現井噴！全國井噴11注頭獎。5注為1003萬余元追加投注頭獎，花落內蒙古（2注）、安徽（2注）和上海；6注為627萬元基本投注頭獎，分落重慶（4注）、廣西和遼寧。開獎結束后，大樂透獎池滾存至33.71億元。

當期體彩大樂透前區開出號碼02、06、14、23、25，後區開出號碼02、10。數據顯示，內蒙古中出的2注1003萬余元頭獎全部出自鄂爾多斯，中獎彩票是一張2倍倍投、6元投入的單式追加票，單票拿下2007萬元。安徽中出的2注1003萬余元頭獎出自合肥，中獎彩票是一張2倍倍投、12元投入的單式追加票，除中出2注一等獎之外還中出2注三等獎，單票擒獎2008萬元。上海中出的1003萬余元頭獎出自閔行區，中獎彩票為一張7+2複式追加票，投入63元，單票擒獲1010萬元。

重慶中出的4注627萬元分落永川和南岸，前者是6元投入的單式票，中3注頭獎，單票中獎1881萬元；後者出自一張5注10元投入的單式票，其中1注號碼擊中627萬元頭獎。廣西中出的627萬元頭獎出自北海，中獎彩票為一張5注10元投入的單式票。遼寧中出的627萬元頭獎出自錦州，中獎彩票為一張5注10元投入的單式票。

對比可見，由於採用追加投注，當期內蒙古、安徽和上海彩友多拿單注376萬元追加獎金，從而使單個頭獎獎金超過了千萬元。獎池方面，33.71億元滾存至今晚開獎的第17020期。國彩