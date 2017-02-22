原標題：官員「以權謀房」有三招

中央巡視組近日向有的地方反饋巡視「回頭看」情況中提出，「存在領導幹部以權謀房等問題」。記者梳理髮現，近年來，在中央巡視組對多個被巡視對象的反饋意見中，領導幹部「以權謀房」的表述多次出現。

中國社科院政治學研究所副研究員劉山鷹說，近幾年，一些大中城市房價節節攀升，與住房相關的「以權謀房」不正之風也不斷出現。從過去福利分房時期的違規佔用、分配向利用職權收受房產的權錢、權房交易轉變，一些官員收受房產數量令人「瞠目」。

——直接收受房產。新疆生產建設兵團第十三師中級人民法院去年審判的石河子市原市委書記宋志國受賄案中，宋志國接受下屬國有房地產開發企業總經理王某請託，對公司經營發展提供支持，併為王某弟弟調動工作。作為回報，宋志國先後收受王某送的住宅一套，商鋪四間。

——違規分配謀房。天津市紀委2016年11月份通報顯示，河東區綜合執法局副局長孟曉光在擔任區房管局辦公室主任期間，在無拆遷購房證明情況下，違規購買三套經濟適用房，供本人及親屬居住。中紀委通報顯示，北京市紀委機關生活服務中心原副主任楊曉成隱瞞已購買過經濟適用房的事實，以無房人員名義違規購買了一套經濟適用房。

——低價「打折」購房。一些領導幹部認為低價買房只是「小節」，不是什麼大問題，但特權背後，也是腐敗犯罪。在原北京市交管局局長宋建國受賄案中，宋建國為北京馬橋神龍房地產開發有限公司法定代表人翟某某辦理多副「京A」號牌，為此，宋建國為其情婦以明顯低於市場價的94萬元購買到翟某某公司開發的房屋兩套。

專家建議，針對領導幹部「以權謀房」現象，應加快推進不動產登記制度、嚴格落實領導幹部個人事項報告抽查制度。據新華社