原標題：楊振寧、姚期智放棄外國國籍轉為中科院院士

記者從中國科學院學部工作局了解到，已放棄外國國籍成為中國公民的中國科學院外籍院士楊振寧、姚期智兩位教授日前正式轉為中國科學院院士。

楊振寧院士20世紀五六十年代先後創立「楊-米爾斯規範場」論和提出「楊-巴克斯特方程」，因與李政道共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理而獲1957年諾貝爾物理學獎。姚期智院士長期從事計算機科學和量子信息科學研究，2000年獲得計算機科學領域最高獎圖靈獎。

因外籍院士提出轉為中國科學院院士在學部歷史上是首次，無先例和程序可循，中科院學部專門制定了《中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士暫行辦法》。按照新制定的程序和規則，楊振寧院士加入中國科學院數學物理學部，姚期智院士加入中國科學院信息技術科學部。中國科學院院士目前人數為754位，外籍院士人數為78位。

據央視

我為什麼放棄外國國籍？

21日，楊振寧、姚期智放棄外國國籍、轉為中科院院士的報導引發熱議。他們為什麼選擇放棄外國國籍？新華社記者第一時間通過清華大學聯繫到了楊振寧和姚期智。

楊振寧表示，「我是1964年3月23日加入美國國籍的，當時做這個決定曾考慮了很久，是一個很痛苦的決定。1983年在一本書里我曾經說我父親到臨終時都沒原諒我放棄中國國籍。」

他說，「2015年4月1日我放棄了美國國籍，這也不是一個簡單的決定。美國是一個美麗的國家，是一個給了我做科學研究非常好的機會的國家。我感激美國。而且，我知道很多美國朋友不會讚同我放棄美國國籍。」

楊振寧說，「回歸對我是什麼感受？摯友熊秉明曾經說：『你的父親雖已故去，你的身體里還循環著他的血液。』我說：『是的，我的身體里循環著的是父親的血液，是中華文化的血液。』」

他說，「我94歲了。很欣慰，多年來，為了幫助建造中國與美國之間的友誼橋樑曾做過一些努力。我曾經說：『沒有這座橋樑，世界不可能有真正的和平與安定。』」

姚期智表示：「我於2004年辭去美國普林斯頓教職，回歸祖國，在清華大學投入中國建設科技強國的劃時代壯舉。多年來，得以培養我們的青年才俊，促進高端科研的開展，是我一生中感到最有意義的工作。此次感謝中科院特別立法，讓我由外籍院士轉為本國院士。能做回百分之百的中國人，我覺得萬分欣慰與驕傲！」

楊振寧曾與李政道合作，提出弱相互作用中宇稱不守恆理論，共同獲得1957年諾貝爾物理學獎。

姚期智於2000年獲得世界計算機科學領域的最高獎項圖靈獎，成為圖靈獎創立以來首位獲獎的亞裔學者，也是迄今為止獲此殊榮的唯一華裔計算機科學家。據新華社