鄉鎮政府基本公共服務職責有哪些？北京新浪網 (2017-02-22 03:20)
原標題：鄉鎮政府基本公共服務職責有哪些？
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強鄉鎮政府服務能力建設的意見》，根據意見，鄉鎮政府需要提供的基本公共服務涵蓋以下六個方面：鞏固提高義務教育質量和水平，改善鄉村教學環境，保障校園和師生安全，做好控輟保學和家庭經濟困難學生教育幫扶等基本公共教育服務；推動以新型職業農民為主體的農村實用人才隊伍建設，加強社區教育、職業技能培訓、就業指導、創業扶持等勞動就業服務；做好基本養老保險、基本醫療保險、工傷、失業和生育保險等社會保險服務；落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為保障對象提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，維護農民工、困境兒童等特殊人群和困難群體權益等基本社會服務；做好公共衛生、基本醫療、計劃生育等基本醫療衛生服務；踐行社會主義核心價值觀，繼承和弘揚中華優秀傳統文化，加強對古村落、古樹名木和歷史文化村鎮的保護和發展，健全公共文化設施網路，推動全民閱讀、數字廣播電視戶戶通、文化信息資源共享，組織開展群眾文體活動等公共文化體育服務。
據新華社
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