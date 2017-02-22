原標題：不得強迫任何人證實自己有罪

遇到達不到法定證明標準的案件，是冒著違法且有可能導致冤假錯案的風險勉強下判，還是頂著被質疑放縱罪犯的壓力依法放人？怎樣破除傳統的「重打擊、輕保護」「重實體、輕程序」「重口供、輕證據」「重書面審查、輕法庭調查」等落後的司法觀念？如何才能確保「確保有罪的人受到公正懲罰、無罪的人不受刑事追究」？

21日，最高法發佈以審判為中心刑訴制度改革實施意見，提出構建以審判為中心的刑事訴訟格局，努力防範和糾正冤假錯案，切實保障人權，保證司法公正。實施意見分為五個部分，共計33條。

下面，就讓記者為您細細盤點其中亮點。

據新華社新媒體專電

如何做到依法裁判？不得強迫任何人自證其罪

——堅持證據裁判原則，認定案件事實，必須以證據為根據。重證據，重調查研究，不輕信口供，沒有證據不得認定案件事實。偵查機關、人民檢察院應當按照裁判的要求和標準收集、固定、審查、運用證據，人民法院應當按照法定程序認定證據，依法作出裁判，實現辦案模式從「由供到證」向「由證到供」的根本轉變。

——堅持非法證據排除原則，不得強迫任何人證實自己有罪。經審查認定的非法證據，應當依法予以排除，不得作為定案的根據。刑訊逼供、非法取證，通常是導致冤假錯案的重要原因。人民法院在審判過程中要以更高的標準依法認定、堅決排除各類非法證據，嚴格規範證據合法性的審查、調查程序，建立健全程序性裁判規則，依法處理證據合法性爭議。

——堅持疑罪從無原則，認定被告人有罪，必須達到犯罪事實清楚，證據確實、充分的證明標準。不得因輿論炒作、上訪鬧訪等壓力作出違反法律的裁判。

——堅持程序公正原則，通過法庭審判的程序公正實現案件裁判的實體公正。確保訴訟證據出示在法庭、案件事實查明在法庭、訴辯意見發表在法庭、裁判結果形成在法庭。

如何排除非法證據？證據不足，可建議補充偵查或撤回起訴

——完善庭前會議程序。實施意見進一步完善庭前會議的基本規程，對庭前會議的主要內容和效力等問題做出明確具體的規定。

——完善庭前會議與庭審的銜接機制。

——規範撤回起訴程序。人民法院在庭前會議中聽取控辯雙方對案件事實證據的意見后，對明顯事實不清、證據不足的案件，可以建議人民檢察院補充偵查或者撤回起訴。為確保法庭審理的嚴肅性和權威性，對人民法院在庭前會議中建議撤回起訴的案件，人民檢察院不同意的，人民法院開庭審理后，沒有新的事實和理由，一般不准許撤回起訴。

如何確保依法公正審判？證據都應當在法庭上出示

——規範證據調查程序。法庭審判應當緊緊圍繞證據進行，靠證據「說話」，以事實「服人」。要嚴格落實舉證、質證程序的要求，證明被告人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據，都應當在法庭上出示，依法保障控辯雙方的質證權利。

——完善證人、鑒定人出庭作證制度。證人、鑒定人出庭作證有助於維護被告人的質證權，確保法庭準確審查證人證言、鑒定意見的可靠性。實施意見明確將證人、鑒定人出庭作證制度作為改革重點，完善證人、鑒定人出庭保障機制，努力提高出庭作證率。同時，積極藉助現代科技手段推進改革，探索通過遠程視頻作證等方式解決證人出庭作證難題。

——完善法律援助制度。為加強人權司法保障，確保控辯雙方平等對抗，實施意見要求切實提高律師辯護率，依法履行指定辯護和通知辯護職責，確保被告人依法獲得法律援助。

——完善法庭審理規程。人民法院要堅持不偏不倚，依法保障控辯雙方在庭審中的發問、質證、辯論等訴訟權利。對控辯雙方當庭提出的申請或者異議，法庭應當依法作出處理。法庭應當充分聽取控辯雙方的量刑建議和意見，根據查明的事實、情節，參照量刑指導意見規範量刑，保證量刑公正。同時，通過裁判文書展現法庭審理過程。

如何防範冤假錯案？證據不足，應該作出無罪判決

——採取刑訊逼供、暴力、威脅等非法方法收集的言詞證據，應當予以排除；收集物證、書證不符合法定程序，可能嚴重影響司法公正，不能補正或者作出合理解釋的，對有關證據應當予以排除。

——法庭對證據收集的合法性進行調查的，應當重視對訊問過程錄音錄像的審查。訊問筆錄記載的內容與訊問錄音錄像存在實質性差異的，以訊問錄音錄像為準。

——收集證據的程序、方式存在瑕疵，嚴重影響證據真實性，不能補正或者作出合理解釋的，有關證據不得作為定案的根據。

——人民法院作出有罪判決，對於定罪事實應當綜合全案證據排除合理懷疑。定罪證據不足的案件，不能認定被告人有罪，應當作出證據不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決。定罪證據確實、充分，量刑證據存疑的，應當作出有利於被告人的認定。