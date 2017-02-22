原標題：盜名畫價值上億法「神偷」獲刑8年

法國巴黎現代藝術展覽館7年前被盜5幅名家畫作，主犯20日被判處8年監禁和20萬歐元罰金。此外，他和兩名同夥還需按照丟失畫作的總價值1.04億歐元進行賠償。

現年49歲的維蘭·托米奇承認於2010年5月潛入巴黎現代藝術展覽館行竊。5幅被盜畫作分別是萊赫爾的《靜物與吊燈》、畢加索的《鴿子與青豆》、莫迪利亞尼的《執扇子的女人》、馬蒂斯的《田園曲》和布拉克的《埃斯塔克附近的橄欖樹》。

展覽館盜竊案的同夥包括指使者、61歲的古董交易商讓·米歇爾·科爾韋和窩藏贓物者、40歲的鍾錶交易商約納森·伯恩。科爾韋和伯恩被處以罰金合計15萬歐元，分別獲刑7年和6年。據新華社