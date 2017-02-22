原標題：小飛機撞上購物中心

澳大利亞維多利亞州警方21日確認，一架輕型飛機當天上午從墨爾本起飛后不久撞上一家購物中心並引發大火，機上5人全部遇難。

截至當地時間21日晚，搜救工作仍在繼續。警方懷疑墜機事故或與發動機故障有關。

現場 出現巨大火球

據警方確認，這架「比奇空中國王」雙渦輪螺旋槳飛機當地時間上午9時從墨爾本以北12公里的埃森登機場起飛，不久后撞上機場附近的一家購物中心。

澳大利亞廣播公司援引一名叫傑森的目擊者的話稱，飛機墜毀時出現巨大火球。這位目擊者當時正乘坐計程車經過事發現場。

當地電視台播出的畫面顯示，不斷燃燒的殘骸散落在購物中心各處，黑色濃煙從墜機地點冒出。消防和急救人員在現場展開救援。

維多利亞州警察局助理局長斯蒂芬·里恩向媒體確認，飛機撞上的是購物中心後面的倉庫，當時距離購物中心開門尚有將近一個小時。

「看看這個火球，就知道這有多麼幸運：沒人在這些商店的後面，也沒人在停車場，甚至沒人受傷。」里恩說。

不過里恩同時也推測，在飛機上的5人「看上去無人生還」。

原因 發動機故障？

里恩透露，飛機似乎遇到發動機故障，因此才撞上購物中心。當地警察總監米克·弗勒旺向記者透露，飛機墜毀前，一名飛行員曾向地面報告稱，遭遇「災難性的發動機故障」。

此外，有媒體報導稱，這是一架包機，當時載有一名飛行員和4名美國人。警方隨後在聲明中證實了這一情況：「機上5名人員均為男性，飛行員是澳大利亞人，4名乘客來自美國。」新華社、綜合