原標題：管家橋、鳳台南路、中華路等下月開工

2月18日，南京召開了城市精細化建設管理動員大會，現代快報記者了解到，今年南京將開展道路綜合整治、建築立面綜合整治、河道環境整治等十項行動。在道路整治方面，包括正在施工的北京東路、太平南路、珠江路在內，今年有22條道路要開展綜合整治。據悉，3月份，管家橋、鳳台南路、中華路等就要陸續開工了。

現代快報/ZAKER南京記者 楊菲菲 張瑜 見習記者 趙冉

道路整治

整治22條道路，廣州路5月開工

據悉，今年有22條道路和一批背街小巷開展綜合整治，主要通過清障、治破、出新、嚴管等措施，提升道路品質和背街小巷的環境。整治的內容從路面空間、快車道、慢車道、人行道、路牙，到綠化設施、交通設施、環衛保潔、附屬設施等都很詳細。

現代快報記者注意到，22條道路中，北京東路、珠江路、太平南路等已經開工，而且根據計劃都要在5月1日前完工。

3月，管家橋、鳳台南路、中華路、苜蓿園大街等也將陸續開工。據南京市環境綜合整治指揮部道路組負責人、市建委城建處副處長嚴懷貴介紹，丹鳳街、廣州路、長白街、安仁街等將在二季度開工。

「珠江路的道路環境整治5月1日前完工，結束后馬上就是廣州路開工了。」嚴懷貴說，華僑路、北門橋等安排在下半年開工，「剩餘道路的開工時間還在排，主要是要考慮交通的承受能力，以及其他城建項目等，各項施工要錯開來，保證城市的正常運轉。」

道路環境整治中，一些道路沿線的管線也要進行下地改造。嚴懷貴介紹，除了22條整治的道路管線下地，南京還要重點對365個路口的管線進行下地改造。

立面出新

24條道路建築立面出新

嚴懷貴介紹，配合22條道路環境整治，北京東路、太平南路等24條道路建築立面出新也將同步開展。

近日，記者在北京東路看到，路兩側的建築立面出新后，跟之前對比整潔了許多。沿街的居民樓除了外牆刷新，雨篷、花架、空調罩、晾衣架等都是統一製作安裝，各家臨街的窗戶玻璃也是重新安裝的。另外，還要改造出新沿街店招店牌、展示櫥窗等，提升街面總體格調，同時減少單位和小區的實心圍牆，透綠借景。

今年南京還將開展十字河、友誼河等24條河道的環境整治，對各類侵佔河道藍線、佔壓河道保護線的建（構）築物進行核查，動遷拆違、治亂整破；保障河道沿線綠道貫通，至少保證河道一側貫通。同時，合理配置綠化，增加綠量，合理設置公廁、健身器材、休閑座椅、兒童遊樂設施、果皮箱等。

公廁改造

翻改建、出新645座公共廁所

女廁不夠用、帶著老人上廁所不方便、找廁所太麻煩……記者了解到，城市精細化建設管理行動中，其中一項重要行動就是公廁改造。

今年，南京將翻改建、出新645座公共廁所，使其達到二類及以上標準。

此前，南京市政府公佈了《南京市城市公廁革命實施方案》，其中明確提出要全面提升和改造城市公廁，女性、男性廁位比至少要達到3:2。廁所內要配備無障礙設施。同時還要建設一批精品公廁，在繁華場所、旅遊景點、主幹道周邊等位置，建設功能完善、環保先進、新穎美觀的公廁，打造「一廁一景」；設立第三衛生間等。

今年，南京還將利用智慧城管APP，實現地圖找廁所、用廁所、評廁所功能，將城市商業區、交通樞紐、公共活動場所內的公共廁所納入評價體系。

景觀綠化

打造100個道路花境微景觀

記者從園林部門了解到，今年「十一」前，南京將新改建主城41個遊園綠地，建設9處綠雕景觀，打造「七縱九橫」城市主要幹道共100個道路節點花境，逐步改造高速路上「飛絮擾民」的楊樹林等。

100個道路花境微景觀的打造，是道路節點彩化提升的最主要方式，涉及多條城市主幹道。對有條件的道路綠地內分車帶島頭、交通島綠地、道路沿線節點綠地設計布置植物微景觀及植物花境，打造色彩繽紛、舒適宜人的品質化園藝景觀。

同時，在江東中路中分帶奧體中心段、江東中路萬達廣場島頭、南京南站玉蘭路北側島頭、北京西路虎踞路路口東北角、邁皋橋廣場、宏運大道與雙龍大道交會處西南角綠地、金箔路與上元大街交會處島頭、金箔路與小龍灣路交會處東南角、天印大道與宏運大道東延交會處西南綠地等，圍繞生態自然、幸福祥和、暢想未來等主題建設9處綠雕景觀。

亮化提升

「夜南京」將越來越美麗

明城牆上的「新金陵四十八景」、中華門城堡上閃耀的燈柱、秦淮河兩岸明暗錯落的燈光……去年，南京的變化給市民留下了深刻的印象，紛紛表示南京「越夜越美」。記者了解到，以後，夜南京還有更多的驚喜。

今年，南京將繼續實施城市亮化提升工程，要打造兩條文化夜遊線路，展示秦淮河風光帶、長江風光帶濱水風貌，把夜遊打造成南京的新名片；諸如新莊立交、中央門立交、卡子門立交、鼓樓廣場等重要節點、重要建築，都將進行特色亮化。

鏈接

22條道路綜合整治

北京東路（鼓樓廣場—龍蟠中路段）

珠江路（中山路—北安門街段）

太平南路（中山東路—建康路段）

苜蓿園大街（中山門大街—光華路段）

管家橋（華僑路—漢中路段）

中央北路（和燕路—燕江路段）

鳳台南路（賽虹橋立交—西善橋北街段）

后標營路（東苑路—勝利村路段）

紫金東路（長巷西街—勝利村路段）

東苑路（長巷7號路—銀城東苑段）

龍宮路（后標營路—紫金東路段）

中華路（內橋—長干橋段）

長白街（中山東路—白鷺洲公園北門段）

長虹路（水西門大街—賽虹橋段）

廣州路（虎踞路—中山路段）

北門橋（珠江路—洪武北路段）

丹鳳街（北京東路—珠江路段）

安仁街（北京東路—高樓門段）

高樓門（安仁街—百子亭段）

花園路（板倉街—玄武大道段）

華僑路（上海路—中山路段）

雨花東路（雨花路—卡子門大街段）