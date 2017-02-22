互聯網金融的火爆，成就了中國金融行業的一批創業者。但在大潮退去之後，越來越多的問題開始不斷暴露。零壹研究院昨日發佈的《2016年中國互聯網眾籌年度報告》(簡稱「《眾籌報告》」)顯示，在不斷擴張之後，互聯網眾籌的風險也在逐漸攀升。

正常運營平台僅剩337家

《眾籌報告》顯示，截至2016年年底，國內已上線608家眾籌平台，其中倒閉、跑路、歇業等問題平台和已轉型平台達到271家，佔比達44.6%。正常運營的平台僅剩337家，剔除其中的119家汽車眾籌平台，傳統的眾籌平台只有218家。

《眾籌報告》還顯示，自去年以來，新增的眾籌平台數量已經由2015年的222家降至193家，2015年的問題平台及轉型平台數量僅46家。

自去年4月開始，國務院啟動互聯網金融專項整治，提高了眾籌入門門檻。隨後，互聯網眾籌自下半年開始頻現風險事件，為整個互聯網眾籌行業蒙上了一層陰霾：人人投部分項目被質疑財務造假、36氪因宏力能源項目被推上「涉嫌欺詐」的輿論風口、深圳等部分房地產眾籌因政策問題而被叫停、惡意跑路事件開始頻頻出現……整個眾籌行業似乎被按下了暫停鍵，導致去年下半年眾多平台的上線產品，尤其是股權眾籌的產品都有所減少。

《眾籌報告》顯示，2016年，中國互聯網眾籌整體籌資規模在220億元左右，同比增長超過90%。其中，產品眾籌達到56億元，同比增長107%；股權眾籌實際籌資額約65.5億元，較上年增長12.3億元，規模靠前的15家平台籌資總額達32.0億元，約佔行業整體的48.9%，較2015年有所降低。

眾籌平台不斷爆發道德風險

自去年上半年開始，一種新型眾籌悄然崛起，迅速佔領眾籌行業的半壁江山。汽車眾籌，這個既不算是產品眾籌、也不算是股權眾籌的新品類，自去年9月達到頂峰之後，積聚的風險也迅速蔓延開來。

根據《眾籌報告》的數據，汽車眾籌自去年4月份后呈現快速增長趨勢，在9月新增平台數量35家。截至2016年末，汽車眾籌平台共計173家，其中正常運營的共119家，約佔68.8%。與此同時，全年汽車眾籌籌資規模達到93.9億元，約為上年的12.4倍，占所有眾籌籌資額的43%。

針對汽車眾籌的快速「走紅」，蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言認為，從供需方面看，汽車眾籌解決了二手車經銷中的難點和痛點。目前，大多數中小二手車經銷商從銀行獲得融資較為困難，眾籌為其提供了一個籌集資金的渠道。從監管方面看，汽車眾籌等實物類眾籌並不在此次互聯網金融集中整治之列，這也是很多P2P平台快步向汽車眾籌平台轉型的主要原因之一。

然而，汽車眾籌的大好走勢，卻被一家惡意平台所打破。去年8月，一家汽車眾籌平台發生惡意提現困難、隨後跑路的事。此後，汽車眾籌的風險逐漸蔓延開來。

業內人士認為，汽車眾籌平台在去年第四季度出現的大面積跑路和提現困難是其中的主因，與目前的汽車眾籌業務模式有關。首先，標的屬於物權還是債權？性質和概念都比較模糊；其次，平台自融現象嚴重，普遍自律性較差。零壹研究院數據分析師蔣慧也表示，汽車眾籌平台暴露的風險主要是道德風險。

巨頭加入將提高行業集中度

與P2P等其他互聯網形式相比，眾籌行業已成為眾多互聯網巨頭布局的重要領域。自去年開始，奇虎、蘇寧、百度、小米等互聯網巨頭密集入場，加碼股權眾籌。產品眾籌也在京東眾籌、淘寶眾籌、開始眾籌和蘇寧眾籌的帶動下，規模呈現穩步增長態勢，一些在垂直細分領域表現突出的平台，因其推出新的產品及靈活的回報方式，受到支持者的青睞。

《眾籌報告》數據顯示，2016年籌資規模靠前的15家平台，其籌資總額達到32.03億元，約佔行業整體的48.9%，其中不乏京東東家、螞蟻達客等互聯網巨頭的身影。

零壹研究院的報告顯示，不論監管政策是否落地，2017年互聯網眾籌平台的數量都將大幅減少，但籌資規模仍會保持一定的增長。其中，背靠互聯網巨頭的眾籌平台將佔絕大多數市場份額，其餘的平台除了能在垂直細分領域有所表現的外，都將被迫出局。潮水退去后，體面的「泳者」極有可能成為資本加註的對象。《眾籌報告》預計，今年中國眾籌市場的籌資規模將繼續增長，但行業集中度還將繼續加大。

但今年眾籌行業的風險也將暴露得更加徹底。蔣慧認為，今年首當其衝的就是政策風險。股權眾籌將面臨不確定性的監管細則，汽車眾籌可能會受到監管的整治。其次是來自於眾籌平台、融資人及投資人的道德風險。此外，眾籌行業的回報率也存在較大風險，例如股權眾籌相繼進入投資分紅期，汽車眾籌則面臨銷售風險。

北京晨報記者 姜樊