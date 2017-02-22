高虎城：預計今年消費仍呈快速增長勢頭

中國證券報

商務部部長高虎城21日在國新辦新聞發佈會上表示，預計今年全國消費仍會呈快速增長勢頭。將從強化創新驅動、深化流通改革、調整供給結構、優化消費環境等四個方面入手，著力補齊流通效率低、成本高、環境差、供需結構錯配等短板，進一步釋放消費潛力，推動消費升級。

高虎城強調，從供給側來看，產品和服務供給與旺盛的市場需求還不能完全匹配，商品種類、服務門類還不夠豐富，質量還需要進一步提高。隨著城鄉居民收入的持續增長，供給側結構性改革深入發展，「十三五」期間消費仍將保持昂揚向上的發展態勢，對經濟增長、擴大就業、改善民生的重要作用還將進一步體現出來。

高虎城認為，今年外貿形勢依然嚴峻複雜，不確定、不穩定因素仍較多。但不管外部環境如何變化，應深入促進供給側結構性改革，加快培育競爭新優勢和增長新動能，千方百計穩增長，堅定不移調結構，繼續推進外貿回穩向好，為國民經濟發展作出新的貢獻。

對於今年加強引進外資的工作，高虎城表示，將著力從以下三個方面加大力度。一是繼續減少外資准入限制。制定差異化地區和產業政策，鼓勵外資更多投向中西部和東北地區。二是著力推進投資便利化。在去年將外資企業的設立及變更由審批改為備案的基礎上，加快在全國複製推廣證照分離、多規合一、高端人才引進等自貿區試驗的經驗和做法。三是努力營造公平、透明、可預期的營商環境，深化外資領域的「放管服」改革，切實轉變政府職能，全面落實外商投資企業的國民待遇，確保內外資企業公平競爭。（彭揚）