中國銀行業監督管理委員會青島監管局 關於頒發《中華人民共和國金融許可證》的公告北京新浪網 (2017-02-22 03:15)
下列機構經中國銀行業監督管理委員會青島監管局批准，頒發《中華人民共和國金融許可證》，現予以公告。
機構名稱：青島青銀金融租賃有限公司
機構編碼：M0067H237020001
許可證流水號：607684
批准成立日期：2017年1月22日
營業地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路15號1606及1607室
業務範圍：許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依據有關法律、行政法規和其他規定批准的業務，經營範圍以批准文件所列的為準。
發證機關：中國銀行業監督管理委員會青島監管局
發證日期：2017年1月24日
以上信息可在中國銀行業監督管理委員會網站上（www.cbrc.gov.cn）查詢。
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