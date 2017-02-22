下列機構經中國銀行業監督管理委員會青島監管局批准，頒發《中華人民共和國金融許可證》，現予以公告。

機構名稱：青島青銀金融租賃有限公司

機構編碼：M0067H237020001

許可證流水號：607684

批准成立日期：2017年1月22日

營業地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路15號1606及1607室

業務範圍：許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依據有關法律、行政法規和其他規定批准的業務，經營範圍以批准文件所列的為準。

發證機關：中國銀行業監督管理委員會青島監管局

發證日期：2017年1月24日

以上信息可在中國銀行業監督管理委員會網站上（www.cbrc.gov.cn）查詢。