貴州出台推進健康扶貧方案北京新浪網 (2017-02-22 03:15)
本報訊？記者王新偉 吳秉澤報導：貴州省近日出台推進健康扶貧方案，徹底遏制和解決因病致貧、因病返貧，推進精準扶貧、精準脫貧。
方案要求做好以下幾項重點工作：提高醫療救助保障水平，切實減輕農村貧困人口醫療費用負擔，新型農村合作醫療覆蓋所有農村建檔立卡貧困人口並實行政策傾斜；開展農村貧困人口專項救治；建立醫療扶助制度，對農村建檔立卡貧困人口通過城鄉居民基本醫療保險、大病保險、民政醫療救助「三重醫療保障政策」補償；實行先診療后付費，形成保障合力實現「一站式」信息交換和即時結算；提升基層醫療衛生服務能力，到2018年，實現縣、鄉、村三級基層醫療衛生機構疾病診斷能力、疾病治療能力、疾病康復護理能力、公共衛生服務能力和管理能力全面提升；免費提供健康管理和簽約服務；實施婦幼等重大公共衛生項目；深入開展愛國衛生運動。
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