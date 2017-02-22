外匯市場步入多重均衡狀態北京新浪網 (2017-02-22 03:15)
中國金融四十人論壇高級研究員
比較短期資本流動和基礎的國際收支平衡差可以發現，2005年到2010年短期資本流動沒有超過基礎的國際收支差額，但2011年到2016年的24個季度中，有13個季度佔比超過100%。短期資本流動容易受市場情緒的影響，市場情緒的波動偏離了基本面的變化，也就達到了多重均衡狀態。簡單來看，在貿易順差、經濟良好發展的狀況下，資本既可能流入，也可能流出，人民幣可能升值，也可能貶值，即短期資本流動和經濟狀況之間不再有緊密的關聯性，也就難以給市場目前出現預期進行理性或非理性的道德判斷，大大降低了操控匯率的可能性。
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