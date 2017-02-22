本報記者 鄭 楊

以機器人為代表的先進位造業，正在成為廣東下一輪發展的新引擎。

作為製造業名城，東莞提出以「機器人智造」計劃為統領，大力發展機器人智能裝備產業，探索一條全新的路徑——

作為廣東省創新型產業集群建設試點，東莞松山湖（生態園）機器人智能裝備創新型產業集群肩負著推動東莞乃至廣東省機器人產業發展的重任。「未來東莞將以建設千億元產業集群為目標，努力打造中國機器人及智能裝備產業先行市。」東莞市委副書記、市長梁維東說。2016年初，東莞市政府出台「一號文」，宣布全面實施「機器人智造」計劃，推出50條務實措施大力推動機器人智能裝備產業發展。

如今，「機器人智造」計劃實施已滿一年，東莞市機器人智能裝備產業迅速發展，集群化態勢初顯。記者了解到，松山湖（生態園）高新技術產業開發區作為東莞市機器人產業發展的重鎮，目前已聚集了100多家機器人企業，初步形成從核心零部件到系統集成商的機器人產業鏈條。區內僅2016年就新增高企17家，高企總數達40家，平均每4家機器人企業中就有1家是高企。

要素聚集，破解關鍵核心技術

在日前舉辦的中國（東莞）國際科技合作周上，功能各異的莞產機器人集中亮相，吸引了來自20多個國家和地區的參會者。「巡邏機器人非常有趣，我們希望能把產品帶回厄瓜多。」在北京大學東莞光電研究院展區，來自厄瓜多的哈維爾教授邊看邊讚不絕口。

過去一年中，東莞在「機器人智造」計劃框架下，從應用先行、產業培育、全鏈布局、技術引領、集群發展、要素支撐等六大方面實施一系列產業新政策，著力推動機器人需求側與供給側兩端對接，取得了明顯成效。

在需求側方面，東莞以創新政策推動「機器換人」，擴大機器人應用示範市場，加快「東莞製造」的智能化改造。在供給側方面，東莞大力引進機器人智能裝備企業，突破機器人產業核心和關鍵技術，加快培育發展機器人產業。

在東莞松山湖李群自動化技術有限公司的測試廳里，一台機器人正熟練地對廣州酒家的月餅進行分揀包裝。從取盒到裝餅、放刀叉、封蓋、貼碼，再到裝箱和託運，這條S501流水線一天能包裝3萬盒月餅，相當於20人的工作量。

李群自動化技術有限公司是進駐松山湖國際機器人基地的第一家企業。短短5年時間，該公司已成功突破高性能工業機器人及驅動控制、高速實時視覺檢測和開放式可擴展工業機器人系統軟體等三種技術瓶頸，成功推出並聯機器人、SCARA機器人等多款產品，成為小輕量型工業機器人領域的佼佼者，迅速打開了國際市場。

核心技術缺失、關鍵零部件依賴進口長期制約著我國機器人產業的健康發展。針對這一痛點，東莞在實施「機器人智造」計劃過程中十分重視產業創新能力的提升，著力打造高端平台、吸引龍頭企業、聚集領軍人才。這些創新要素的聚集，使部分機器人關鍵零部件的研發已達國內國際先進水平。

松山湖（生態園）管委會相關負責人介紹，園區156家機器人企業里有36家核心零部件企業，佔23%。松山湖的機器人產業，從大腦——晶元設計及應用技術，到中樞神經——運動控制技術，再到觸覺神經——智能感知技術，甚至是執行機構中核心部分——編碼器技術等多個軟硬體環節都有了良好基礎。

值的關注的是，國內十大運動控制器企業中，固高、眾為興等均已在松山湖建設研發基地，另有多家運動控制器領軍企業有意設立子公司或分支機構。預計3年後，松山湖有望成為國內運動控制器研發生產最集聚的地方。

機器人產業能否在全球新一輪競爭中實現彎道超車，關鍵在於人才。去年，東莞對創新創業領軍人才開出了最高500萬元的獎勵，並著力為他們栽好「梧桐樹」。目前，廣東省首批科研創新團隊領頭人李澤湘，已率領500多名機器人領域的科研人員紮根松山湖，併發起成立了松山湖國際機器人產業基地。該基地連同廣東省智能機器人研究院、粵海裝備技術產業園等平台一起，將一批掌握關鍵核心技術、世界級的機器人研發創新團隊集聚在東莞。

全鏈突破，培育產業生態圈

年近古稀的彭曉南放棄了含飴弄孫的樂趣，從洛陽南下東莞，在松山湖開啟新一輪創業，夢想著將自己在高校里研究多年的環面蝸桿機器人減速器技術產業化，打破國外對該技術的長期壟斷。

日漸濃厚的創新創業氛圍、日漸完善的產業鏈條和產業生態，讓越來越多彭曉南這樣的追夢人來到東莞投身機器人行業。

「全鏈條突破與全要素支撐同步體現」，這是東莞「機器人智造」計劃確立的一大方針。東莞一方面圍繞機器人上、中、下游產業鏈精準布局，以實現母機企業、本體企業、關鍵零部件企業、系統集成商、服務提供商、公共服務平台並舉發展；另一方面，全面優化應用、技術、人才、資金、中介、金融等要素，力爭為產業提供全要素支撐。

以松山湖為例，在發展機器人產業過程中，松山湖一邊吸引大疆、固高、瀋陽機床等龍頭企業落戶，一邊將創業孵化作為發展的主要手段，為中小型創業企業提供全方位的創新服務，促成產業鏈上下游的對接與合作。

目前，松山湖已培育起兩大機器人產業生態圈——採用傳統的新型研發機構模式的廣東智能機器人研究院生態圈，以及採用全新的市場配置資源模式的松山湖國際機器人產業基地生態圈。這兩大生態圈各具特色，推動園區機器人產業形成集聚效應。

其中，廣東智能機器人研究院生態圈具有完整的產業鏈條，依靠東莞華中科技大學製造工程研究院、松湖華科孵化器等新型研發機構和孵化器平台，吸引國內外團隊前來研發和產業化，目前已成功吸引一批重點項目。如總投資9800萬元的大連機床公司研發中心項目，針對東莞本地產業需求，開展面向3C製造的智能機器人裝備開發。

由香港科技大學教授李澤湘團隊領銜的松山湖國際機器人基地，則按照「從0到1」的發展模式，利用市場手段，合資成立公司或項目團隊，將一個個有潛力的年輕創業者逐步培養為成功企業家。該基地目前已孵化了李群、逸動、優超三家公司，引進海內外創業團隊30支，生態圈內企業發展漸入佳境。