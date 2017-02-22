2月16日，一向低調的百度金融放了個大招兒：百度金融與新華教育集團簽訂戰略合作協議，宣布將在3年內為100萬名學員提供職業教育服務。同時，百度還透露，百度教育消費信貸只用了1年就做到了行業第一。

「新華教育集團與百度金融合作的目標是：有了新華教育，教育產品永遠不限購；有了百度金融，教育貸款永遠不限貸。」新華教育集團總裁張明表示。

新華教育集團創立於1988年，是國內民辦教育集團的代表之一，旗下擁有被譽為「中國烹飪教育第一品牌」的新東方烹飪教育以及新華電腦教育、萬通汽車教育、宇星駕訓等品牌。目前，集團常年在校生規模達20萬人，已累計為社會培養了200多萬專業人才，且基本實現就業。

對於這次的合作，雙方及教育界人士均表示看好。

在經濟效益方面，百度金融可通過和職業教育龍頭企業的合作獲得渴望已久的穩定客戶源，並伴隨學生的成長形成客戶黏性；新華教育則可憑藉百度在教育搜索方面的強勢地位掌握更加精準的大數據資源。

在和新華教育的合作中，百度將推出服務「全家桶」：百度為新華教育提供品牌展示、幫助新華教育獲得新生源，如果學生感覺到一次性支付數萬元學費有困難，就可以選擇用「百度有錢花」分期貸款。可以預計，這將會大幅提高新華教育的學生數量和收入。

在社會效益方面，多位業內專家表示，職業教育正面臨歷史機遇期，在經濟新常態和城鎮化的背景下，大力發展職業教育將有助於年輕人掌握一技之長，更好地融入城市生活。

「要幫助如此龐大的群體完成整體職業技能升級，顯然不能完全依靠政府的力量。」中國社會科學院金融研究所博士黃國平認為，通過互聯網將金融服務與教育行業連接在一起，將大大彌補傳統金融服務難以覆蓋的人群，二者的合作將成為政策性金融和開發性金融的有益補充。

另據百度方面透露，與新華教育的戰略合作只是百度金融在教育領域深耕戰略的開始。目前，百度金融已經構築起從MBA學歷教育，到在職語言、IT技能培訓，再到初級職業教育、留學、幼教等全領域的教育金融服務生態，其與多家代表性機構的戰略合作也在逐步推進之中。目前，百度金融旗下的消費金融品牌「百度有錢花」，合作教育機構數量近3000家，目前每天新增教育貸款學員超過3000名。