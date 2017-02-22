本報訊 記者張建軍報導：廣東省政府日前公佈《廣東省深化泛珠三角區域合作實施意見》提出，推進重大基礎設施一體化建設是泛珠區域合作的重點之一，要共建現代化綜合交通運輸體系，規劃建設服務和輻射泛珠合作各方的高快速鐵路網和高速公路網，實現到2020年內地9省區省會城市高速鐵路互聯互通，推動內地9省區一體化發展。

《意見》提出，要推動廣東省在泛珠三角區域「9+2」各方合作中發揮更大的作用，推動內地9省區一體化發展，深化與港澳更加緊密合作，促進泛珠三角區域經濟協調聯動發展，共同打造全國改革開放先行區、全國經濟發展重要引擎、內地與港澳深度合作核心區、「一帶一路」建設重要區域、生態文明建設先行先試區，共同構建經濟繁榮、社會和諧、生態良好的泛珠三角區域。

《意見》明確提出到2020年基本形成緊密合作格局，以粵港澳大灣區建設推動內地9省區與港澳合作進一步深化。粵港澳大灣區、珠江—西江經濟帶、粵桂黔滇高鐵經濟帶、瓊州海峽經濟帶和東江生態經濟帶等跨區域合作建設目標初步實現；粵港澳、粵閩、粵桂瓊等海洋經濟合作圈基本建成；以粵港澳大灣區為龍頭，以珠江—西江經濟帶為腹地，帶動中南、西南地區發展，輻射東南亞、南亞的經濟發展格局基本形成。同時，經濟發展深度融合，實現廣東省與泛珠內地8省區統一、開放的市場體系初步建立，區域協同創新體系初步形成，區域產業協作體系初步形成。並推動跨區域生態環境協同保護和治理機制的形成，東江、西江、九洲江等流域補償機制初步建立。

《意見》還提出推進大珠三角世界級城市群建設，共同編製實施《泛珠三角區域合作發展規劃》《粵港澳大灣區發展規劃》和《北部灣城市群規劃》等重大區域發展規劃。同時，攜手港澳共同打造粵港澳大灣區，以大灣區建設為重點，推進大珠三角世界級城市群建設，輻射引領泛珠區域梯度發展。建設世界級城市群，促進城市群之間和城市群內部分工協作。