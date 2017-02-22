琳賽羅涵稱戴頭巾在機場遭鎖定中央社 (2017-02-22 03:15)
（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）好萊塢女星琳賽羅涵今天參加英國脫口秀節目時表示，日前她在倫敦希斯羅機場準備搭機到紐約，結果卻因戴著頭巾，被以「種族歸納」遭到鎖定而被攔下進一步盤查。
這位30歲的女星21日在「早安英國」（Good Morning Britain）節目上表示，前陣子她到土耳其訪問，還拜會了土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），在土耳其期間為了尊重當地風土民情，她都有戴著頭巾。
琳賽羅涵（Lindsay Lohan）表示，她從土耳其飛到倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport），準備搭機前往紐約時，卻因為帶著頭巾而被攔下進一步盤查，她認為自己遭到「種族歸納」（racially profiled）的對待。
她表示，一名希斯羅機場女性工作人員將她攔下，「結果打開我的護照時，看到名字是『琳賽羅涵』，馬上跟我道歉。不過，後來又跟我說『把妳的頭巾拿掉。』」
她說，雖然有依照指示把頭巾拿掉，也覺得這並沒有什麼關係，「但在那個瞬間讓我感到害怕的是，如果有另一個婦人不想拿掉頭巾，覺得拿掉頭巾會讓她感到不舒服，那該怎麼辦？」
日前曾被媒體拍到拿著可蘭經的琳賽羅涵表示，研讀可蘭經讓她得到精神慰藉。
在節目中被問到對於總統川普的看法時，琳賽羅涵表示：「我並不同意他的政策，也不認同他的作為，但不管怎樣，現在他就是總統。一直批評並沒有意義，而是要看看他真正能做到什麼，或者沒辦法做到什麼。」1060222
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