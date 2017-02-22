東芝售半導體業務 傳蘋果微軟也有意搶中央社 (2017-02-22 01:06)
（中央社東京21日綜合外電報導）共同社報導，日本東芝公司擬出售半導體業務，科技業巨擘蘋果公司和微軟公司據傳也有興趣，果真如此，包括大型電子公司及投資基金在內，預計將展開高達1兆日元規模的收購戰。
將被出售的半導體業務是生產智慧手機等的儲存裝置使用的「快閃記憶體」。東芝有關人士表示，「已收到數家客戶的（收購）方案」，而據傳其中包括將快閃記憶體視為重要零組件的美國蘋果公司及微軟。
東芝預估半導體業務的價值規模達2兆日元。公司打算拆分該業務成立新公司，並出售過半數的股份，預計2017會計年度內出售。招標程序預計最快24日啟動。
東芝希望盡量賣個高價，一舉改善因美國核電業務出現巨額虧損而惡化的財務狀況。
除對三重縣四日市的主力工廠共同投資的美國硬碟巨頭西部數據之外，韓國半導體巨頭SK海力士、將夏普納入旗下的台灣鴻海精密工業，以及多家歐美基金都表示有意收購。
科技業巨頭若掌握了這項業務的主導權，半導體的供應將變得更穩定，且有可能在性能方面與競爭對手拉開差距。但某一特定的製造商若加強控制，今後或將出現現在部分客戶流失的不良影響。
東芝表示也有可能出售所有股份。公司將維持員工就業作為條件等，在顧及公司內外擔憂情緒的同時慎重推進業務出售。1060222
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