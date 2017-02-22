影后張艾嘉狂讚 這個5歲小孩好感人NOWnews今日新聞 (2017-02-22 00:51)
真人真事改編電影《漫漫回家路》，榮獲奧斯卡6項大獎提名，充滿奇蹟的動人故事，被好萊塢製片公會封為「年度十大電影」，也感動了知名影星和導演張艾嘉。
張艾嘉表示《漫漫回家路》讓她看見了人的潛能，「一個5歲小孩，和家人走失流浪街頭，冥冥之中他卻能感覺到危機，那是人與生俱來一種生存的本能。這是部非常溫暖的電影，它讓人看見生命中的絕境，可能就是重新開始的生機。」
《漫漫回家路》主角薩魯，5歲時與親人失散，輾轉被澳洲夫妻收養，跨海遠離家鄉8900公里，從此過著截然不同的生活，但薩魯內心深處，卻一直記得那段被遺忘的人生，25年後他渴望尋找親人，同時也尋找最初的自己。
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