專訪／同性婚姻引爭議 導演周美玲呼籲用愛打破藩籬NOWnews今日新聞 (2017-02-22 00:00)
台灣同性婚姻法案推動引發兩造爭議，總統蔡英文於18日與同婚正反方對話後，裁示由副總統陳建仁建立雙邊對話機制。曾拍攝《艷光四射歌舞團》、《刺青》、《漂浪青春》同志三部曲，並為台灣摘下首座柏林影展泰迪熊獎的導演周美玲，近期投入【Over the Rainbow 彩虹之外】同志影像推動計畫，希望用愛打破挺同、反同民眾間的藩籬，祝福所有人都能找到幸福。
一改「同志三部曲」較為沈重的敘事，周美玲這次投入【Over the Rainbow 彩虹之外】同志影像推動計畫，藉由幽默詼諧的方式去溝通、去引發同理心，打開同志世界的大門，請大家來看看LGBT族群也是普通人，「同樣都是渴望幸福、追求幸福的平凡人」，並呼籲同運正反方「不要跟社會吵架，再吵下去，其實對彼此都很傷！」
近期除了同性婚姻引發兩造爭議，許多學校教材因含括「性別教育光譜」、「認識同志」等性別多元教育議題，造成恐同家長的不安，甚至怒撕教科書、要求性別多元教育退出校園。回顧「性別多元教育」進入校園，起因爲2000年「玫瑰男孩」葉永鋕，因不同的性別氣質遭到同學霸凌，最後在學校廁所倒臥血泊中送醫不治。此事件引起社會大眾對於性別教育的討論，促成《兩性平等教育法》改為《性別平等教育法》，讓教育政策延伸轉化為性別多元教育，避免霸凌再現。
如今對於性別多元教育被要求退出校園，周美玲坦言憂心不同性別氣質的孩子會受到霸凌、傷害，造成無可避免的遺憾。「從事人權運動許久，我的心當然已經很強壯了，但是我怕很多人、很多年輕的小朋友會受傷，如果他們受傷，就代表著社會的退步。」她感慨表示，這幾年挺同、反同陣營「在街頭的衝突已經夠多了」，讓整個時代太過緊繃，「因此我想做的事情就是，讓大家看看不同的愛情，一樣的溫馨、一樣的充滿愛，告訴大家LGBT族群是無害的，不過也是追求幸福的平凡人罷了。」
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》