▲導演周美玲專訪。（圖／記者阮馨儀攝，2017.02.21）

台灣同性婚姻法案推動引發兩造爭議，總統蔡英文於18日與同婚正反方對話後，裁示由副總統陳建仁建立雙邊對話機制。曾拍攝《艷光四射歌舞團》、《刺青》、《漂浪青春》同志三部曲，並為台灣摘下首座柏林影展泰迪熊獎的導演周美玲，近期投入【Over the Rainbow 彩虹之外】同志影像推動計畫，希望用愛打破挺同、反同民眾間的藩籬，祝福所有人都能找到幸福。

一改「同志三部曲」較為沈重的敘事，周美玲這次投入【Over the Rainbow 彩虹之外】同志影像推動計畫，藉由幽默詼諧的方式去溝通、去引發同理心，打開同志世界的大門，請大家來看看LGBT族群也是普通人，「同樣都是渴望幸福、追求幸福的平凡人」，並呼籲同運正反方「不要跟社會吵架，再吵下去，其實對彼此都很傷！」

▲導演周美玲希望透過愛來溝通，化解衝突和誤會。（圖／記者阮馨儀攝，2017.02.21）

近期除了同性婚姻引發兩造爭議，許多學校教材因含括「性別教育光譜」、「認識同志」等性別多元教育議題，造成恐同家長的不安，甚至怒撕教科書、要求性別多元教育退出校園。回顧「性別多元教育」進入校園，起因爲2000年「玫瑰男孩」葉永鋕，因不同的性別氣質遭到同學霸凌，最後在學校廁所倒臥血泊中送醫不治。此事件引起社會大眾對於性別教育的討論，促成《兩性平等教育法》改為《性別平等教育法》，讓教育政策延伸轉化為性別多元教育，避免霸凌再現。

▲周美玲感慨這幾年「在街頭的衝突已經夠多了」，讓整個時代太過緊繃。（圖／記者阮馨儀攝，2017.02.21）

如今對於性別多元教育被要求退出校園，周美玲坦言憂心不同性別氣質的孩子會受到霸凌、傷害，造成無可避免的遺憾。「從事人權運動許久，我的心當然已經很強壯了，但是我怕很多人、很多年輕的小朋友會受傷，如果他們受傷，就代表著社會的退步。」她感慨表示，這幾年挺同、反同陣營「在街頭的衝突已經夠多了」，讓整個時代太過緊繃，「因此我想做的事情就是，讓大家看看不同的愛情，一樣的溫馨、一樣的充滿愛，告訴大家LGBT族群是無害的，不過也是追求幸福的平凡人罷了。」

▲周美玲希望讓透過不同的愛情故事，告訴大家LGBT族群不過也是追求幸福的平凡人罷了。（圖／記者阮馨儀攝，2017.02.21）