印度女星被性侵外 廖科溢爆「警察」居然還…NOWnews今日新聞 (2017-02-22 00:00)
印度女星慘遭多名男子在車上性侵的新聞，最近震驚全世界，台灣也不例外，許多人看到這則新聞，無不覺得太惡劣太囂張，女性對於去印度旅行，恐怕更心驚膽顫，但其實，印度暗的恐怖，明的也好不到哪裡去，連警察都有很大的問題。
根據蘋果日報報導，金鐘獎「行腳節目最佳主持人」廖科溢就透露，他曾經為了節目走訪印度，發現當地超亂，曾經有一次去印度碰到選舉，結果搭個計程車碰到警察，居然就被攔下來，直接跟他們要美金。
明目張膽收錢不說，印度貧民窟更慘，住在那裡睡的棉被和枕頭，全部都發霉，簡直不是人住的地方。
其實不只在印度，廖科溢主持《秘境不思溢》，也經歷很多慘事，他曾在埃及被帶進警局拘留，在土耳其所有錢被偷走，在四川高山上狂拉肚子無法進食，還碰上攝影機器故障，證件出問題等，處處險象環生。
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