▲香港天后鄭秀文（Sammi）睽違7年發行迷你國語專輯《裸》。（圖／POP Radio提供，2017.02.21）

香港天后鄭秀文（Sammi）睽違7年發行迷你國語專輯《裸》，接受POP Radio DJ俊菖專訪，鄭秀文坦承這段時間一直想跳脫自己的框架，一度打算放棄發行國語專輯，但這兩、三年累積的能量，都在催促著她。節目特別準備了許多中式早餐，鄭秀文看到饅頭夾蛋說想起〈裸體早餐〉的MV情節，調皮地把兩份饅頭夾蛋端在自己胸前當成胸貼，笑翻整間錄音室！

專輯中半數歌曲都有拍攝MV，說到第一主打歌〈裸體早餐〉，鄭秀文說MV中出現的洗衣板跟西瓜等道具，都是開拍前才知道，導演並沒有事先跟她溝通，主持人俊菖好奇發問，拿洗衣板暗示女生身材，會不會覺得被冒犯？沒想到鄭秀文大方地回答：「是事實就不怕別人說！」

而另外一首MV〈我就是愛你不害怕〉中，鄭秀文扮演一位房務員，在最後一幕她結束工作走出飯店時，門外有個人在等候她一起回家，鄭秀文說自己非常喜歡這一幕平凡幸福的感覺，隨即被問老公許志安會不會接她下班？鄭秀文體貼回應老公工作很忙，一年可能會有兩、三次。而喜愛下廚的她則是會回贈愛的煲湯，照顧老公的身體也照顧老公的胃。

▲鄭秀文（右）在錄音室大玩中式早餐，饅頭夾蛋當胸貼。（圖／POP Radio提供，2017.02.21）