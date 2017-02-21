▲段可風自爆「車關連連」，戲裡、戲外似乎都和車過不去。（圖／齊石提供，2017.02.21）

女星段可風近期參與台視戲劇《700歲旅程》的演出陣容，回憶起拍攝過程她自爆「車關連連」，拍攝第1天剛好是強颱剛過境之際，她前往拍攝地的山路崎嶇加上路上碎石多，沒想到車子就這樣爆胎，更雪上加霜的是山裡頭訊號中斷，「我一直在爆胎的情況下，硬是把車開到有訊號的地方，才趕緊打電話向劇組求救。」

此外，她在劇中的角色是個擁有名車的居酒屋老闆娘，劇組特地商借跑車來襯托她身分，只不過她在不了解車子性能的情況下，按照劇情在短距離內加速並急停在攝影機之前，讓她有非常大的壓力，「剎車後和所有工作人員的距離大概只剩100公尺，但導演居然完全相信我，說我絕對沒問題，都不怕我萬一沒停住，就直接撞上了。」

▲段可風（右）和同門演員張東晴一起參與演出。（圖／齊石提供，2017.02.21）