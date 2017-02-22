WBC／抗「古」成功 中華隊士氣大振前進一大步NOWnews今日新聞 (2017-02-22 00:02)
經典賽中華隊台灣區熱身賽與古巴隊戰成1勝1負，對中華隊來說是士氣大振，除了證明中華隊在落後階段能夠逆轉劣勢，也證明中華隊真的有所改變。
在移訓澳洲階段，中華隊雖然跟布里斯本俠盜隊、溫莎皇家隊交手都贏球，但畢竟比賽張力不夠強，遇到同樣目標經典賽要打出佳績的強隊古巴，中華隊首場雖然以2:6落敗，還有牛棚不穩、打線不連貫的狀況。
但21日比賽，中華隊漸入佳境，靠著胡金龍的追平安打帶動士氣，終場以4:2贏球，倪福德3局無失分好投也是最大亮點。
中華隊將帶著這樣的氣勢前往日本集訓，中華隊預計22日休兵，23日上午6時搭乘班機飛往日本神戶，24、25日練球，26、28日跟日本社會人球隊日本新藥、新日本住金進行賽事，最後3月1日飛往韓國首爾。
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