▲台灣同志諮詢熱線協會資深研究員呂欣潔認為，「另立專法不叫平權，修改民法才是平等」。（圖／記者彭媁琳攝,2016.11.28）

總統蔡英文本月18日與同性婚姻合法化的正反雙方會面，並提出由副總統陳建仁與法務部分別建立溝通平台的構想，但外傳挺同婚方可能不參與溝通平台，讓溝通機制破局。對此，婚姻平權大平台總召集人呂欣潔21日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，不是挺同婚方不願意溝通，只是溝通要能真正促成社會進步、促進雙方了解，而不是像以前的公聽會一樣，浪費社會成本。

挺同婚方是由18名來自各種不同社會背景的挺同婚人士，與蔡英文進行了約4小時的對談。會談結束後，婚姻平權大平台到立法院門口舉行記者會，並發出一份措辭嚴厲的聲明，認為相關議題應該回歸立法院法案審議程序，而不是進行無限期的閉門會議，一旦溝通未果，同婚法案就可能無止境地被拖延下去。

對於相關疑問，呂欣潔受訪時表示，「我們不是不願意跟任何人溝通，只要有機會讓社會更了解婚姻平權的機會都願意去。」但她強調，「希望對話機制建立在平等民主的基礎上，真正能促進社會進步，大家以為對話機制是像以前一樣的公聽會形式，浪費成本，同時也傷害同志。我想要傳達的訊息是，從小到大的對話都願意去，各式各樣都願意去，前提是要能促進彼此了解，不要讓同志一再被歧視傷害。」

外界也猜測，婚姻平權大平台前後的口氣不同，可能是因為內部出現修民法、立專法兩派對抗。呂欣潔澄清表示，「婚姻平權大平台不接受修專法的做法，民法修正案是對同志權益最全面的保障，婚姻是社會文化很重要的制度，我們堅持要修民法。社會對於同志的歧視言論，很希望中央政府可以積極處理。」

呂欣潔表示，「很多溝通都在進行當中，立場很清楚，政府也知道，這是要溝通一個觀念和價值，到總統府會談，蔡英文也提到婚姻平權和家庭價值不必然衝突，我們希望讓反對方理解，不影響信仰的家庭價值。」