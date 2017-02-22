本報透視集--「不當黨產會」中央日報 (2017-02-22 00:18)
許多人聞之震驚，因為這兩個團體所辦的活動及從事的工作，是他們成長過程中的美好記憶，否定了這兩個組織，等於將墨汁潑上他們的記憶。
青年救國團設立的宗旨，是服務中學以上的學生，在政府協助下，規模龐大，如「戰鬥營」，學生和戰士一起穿上迷彩軍服生活，乃有機會跳傘，登上軍艦體會海上生活。學生們無不以參加各種活動為樂事，成年後仍津津樂道。
婦聯會的經費來自進出口商業公會捐助，她們將這些錢用來建造國軍官兵眷舍，另外還成立了華興育幼院，收養國軍遺孤。社會發生地震、火災等不幸事情時，她們不但捐錢，還發動婦女直接參加救災。她們所做的，無不為了公益。
九十三歲的婦聯會主委辜嚴倬雲日前挺身而出，為婦聯會喊冤，說婦聯會不是國民黨附隨組織，是「中華民國附隨組織」。
黨產會以鬥爭國民黨為任務，故凡國民黨執政時做過的事，千方百計誣陷、抹黑，其目的是圖人民對這個黨沒有好印象，如此民進黨才能在選舉中得利。
蔡英文高喊「轉型正義」，是她先為「正義」二字下了定義，凡不合此「定義」者，以政治力強令「轉型」，黨產會便是工具和打手，社會稱「黨產會」為「不當黨產會」，可見公道已在人心。
【中央網路報】
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