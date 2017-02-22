【中央網路報】

台北市美國商會發布「2017商業景氣調查」指出，美商企業對於台灣內部的勞基法不確定性、法規詮釋不一致有所顧慮，而兩岸關係也被視為影響公司營運的因素之一. 台北市美國商會日昨發布「2017商業景氣調查」指出，美商企業對於台灣內部的勞基法不確定性、法規詮釋不一致有所顧慮，而兩岸關係也被視為影響公司營運的因素之一，並擔心台灣在國際社會被邊緣化的危機。美國商會的憂慮正是現在所有台灣人民的憂慮，除了目前的「年金改革」、「一例一休」、「不當黨產條例」等造成台灣內部朝野、勞資、軍公教的強烈紛爭外，兩岸關係的惡化更是使得台灣經濟面臨衰退與被國際社會邊緣化的嚴重危機。眾所皆知，台灣能否參與國際社會，中國大陸的態度非常重要，如果中國大陸強烈反對並從中阻撓，台灣根本無法參加國際社會組織與其所舉辦的活動。因此，唯有兩岸關係改善，台灣才有可能擴大國際參與，不被邊緣化。然而，自從去年民進黨執政後，雖然自稱對大陸釋放出許多善意，包括：「溝通、不挑釁、不會有意外」，保證維持兩岸現狀等，但是大陸並未感受到民進黨政府的善意，使得兩岸和平穩定現狀受到嚴厲破壞，也連帶使得台灣參與國社會受到衝擊。舉其犖犖大者，第一，去年「世界衛生大會」（WHA）台灣在開會前幾天才接到邀請函，同時邀請函上加註「一中原則」，可見兩岸關係良窳確實影響台灣參與WHA的活動，許多台灣醫界人士憂心今年台灣無法參加。第二，去年台灣參加「亞太經濟合作會議」（APEC）是由親民黨主席宋楚瑜率團，曾級不如過去以卸任副總統率團來得高，同時我代表團也不若以往，可以與中國大陸領導人會見，或是與其他國家的代表團舉行雙邊會談，相信今年的狀況一定更差。第三，去年在中國大陸反對下，台灣也無法參加「國際民航組織」（ICAO）與「國際刑警組織」（Interpol），讓台灣失去參與國際社會的舞台，在可見的未來，在兩岸關係無法改善，中國大陸反對台灣出席的情況下，台灣很難參加國際組織與活動。最後，在經貿方面，兩岸貨品貿易協議的協商已經停止，台灣出口大陸的商品要面對關稅與非關稅的貿易障礙，台灣產品在大陸市場的競爭力嚴重衰退，而大陸與港澳佔台灣出口產品金額超過4成，這將嚴重衝擊台灣的出口與經濟發展。尤有甚者，大陸在2010年與「東南亞國協」（ASEAN）的「自由貿易協議」（FTA）生效，ASEAN出口大陸的產品幾乎是零關稅，除了競爭力大幅提升外，也大大吸引台灣廠商前往投資設廠，造成許多台商出走，台灣面臨產業空洞化危機。期待民進黨政府能正視美國商會的憂慮，台灣會不會被國際社會邊緣化之關鍵在兩岸關係，而兩岸關係良窳的癥結所在就是「九二共識」，過去八年國民黨執政期間，兩岸在「九二共識」的基礎上，恢復交流協商，為兩岸開創和平穩定，繁榮發展的新局。「九二共識」雖然不能滿足所有台灣人民的政治理念，但卻是兩岸當前最大的公約數，是維繫當前兩岸和平穩定的基石。「九二共識」的主要內容就是「關於一個中國的涵意，雙方同意各自以口頭方式述」；而其最重要的意義就是讓兩岸能「擱置爭議，務實協商」，解決現階段雙方交流所衍生的各項問題，為兩岸經濟發展增添動能，也才能讓兩岸務實協商台灣參與社會並避免被邊緣化。總而言之，民進黨政府要想參與國際社會，就必須要維持兩岸和平穩定現狀，而要維持兩岸和平穩定現狀，就必須對「九二共識」做出更正面、積極的回應，這樣兩岸和平穩定現狀才能得以持續，台灣也才能務實地參與國際社會並避免經濟社會邊緣化。