香港前特首曾蔭權涉貪 遭收押候判公視 (2017-02-21 00:00)
涉嫌貪讀弊案的香港前特首-曾蔭權，上週五陪審團裁定曾蔭權一項「公職人員行為失當罪」的罪名成立，但當時獲得保釋。香港高等法院，昨天下午開庭，法官宣布延到明天22號宣判，曾蔭權沒有獲准交保，被當庭收押上銬，成為香港司法史上首位遭收押候判的卸任特首。
現年72歲的曾蔭權是被指控，在擔任香港行政長官也就是"特首"期間，向雄濤廣播公司大股東承租豪宅，卻沒有誠實申報。後來雄濤廣播公司向香港政府申請的執照，順利獲得批准。另外，他在任內提名建築師、何周禮授勳時，也沒有申報何周禮其實就是他承租豪宅的室內設計師，而且工程費由東海聯合集團支付、曾蔭權則以授勳回饋何周禮。香港「公職人員行為失當罪」，最高可判處7年徒刑。
曾蔭權的律師昨天在庭上出示兩大疊大約42名香港政要寫的求情信，幫忙求情的包括政務司前司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘，及特首參選人林鄭月娥與曾俊華等人。法官昨裁定案件延至明天宣判，但曾蔭權被當庭收押，創下香港司法史上卸任特首被收押上銬的首例。
==香港立法會委員 林卓廷(2017.2.17)==
對香港民眾而言很遺憾
曾先生擔任公職大約40年
卻在公職任期將結束時
犯下嚴重罪行
我認為這不只是人品問題
也是香港制度的問題
明天宣判時曾蔭權被判入獄的機會很大，可能淪為階下囚。不過，香港媒體昨晚報導，曾蔭權在被收押3小時後，因身體不適被送到伊利沙伯醫院。
記者 歐陽梅芬 報導
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