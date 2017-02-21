羅馬尼亞民眾反貪腐 上街示威表決心公視 (2017-02-21 00:00)
羅馬尼亞首都布加勒斯特，有超過5萬人走上街頭示威，因為新任總理一度考慮將貪污除罪化、引爆民怨；儘管最後法令撤銷，不過民眾仍然持續示威，要求內閣總辭；國會也同意，就反腐敗改革舉行全民公投。
數萬群眾聚集在羅馬尼亞首都、布加勒斯特街頭示威，因為上台不到一個月的羅馬尼亞新政府，繞過國會以緊急行政命令的方式，將部分貪汙濫權除罪化；這項規定對於因為濫用職權引起損失不超過20萬列伊，大約是台幣4萬8千元的人士，只追討損失不追究刑責。
大批憤怒的民眾，不畏寒冷的天氣，連續10多天走上街頭示威；過程中許多民眾透過網路社群，自發組織抗議，有點類似台灣在2014年的太陽花學運，成為一股新的政治力量。
==抗爭群眾 普若蘭努==
抗爭的焦點集中 創造了這場大型集會
因為我們沒有單一的個體領導
而是許多分散各處的小集團
靠著臉書 網路集合在一起
即使羅馬尼亞政府早在2月4號，就宣布撤回這項命令，司法部長也辭職下台；但示威人群不願散去，全國各地仍然有大約50萬人，繼續在街頭抗議；部分示威者甚至要求總理格林代亞努和內閣集體總辭。
==抗爭群眾 康斯坦丁==
還記得在我只有10歲時
1989年發生的羅馬尼亞革命
我的父母為了自由民主而犧牲
我不敢相信都過了27年
還得走上街頭捍衛他們的成就
許多抗爭者還記得，他們的上一代是如何在1989年，終結當時的共產暴政；這次街頭示威，也是羅馬尼亞共產黨垮台以來，最大規模的抗議活動。
記者 鄭惟仁 報導
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