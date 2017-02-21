摩蘇爾奪城之戰 伊軍殲滅IS近百戰力公視 (2017-02-21 00:00)
在美軍的策畫下，伊拉克政府軍再度對摩蘇爾地區，伊斯蘭國的殘留勢力發動很猛的攻擊，消滅了近百名聖戰士，而伊斯蘭國在當地還有近四千人。
伊拉克國防部19號公佈了，戰鬥直升機在北部大城摩蘇爾，轟炸伊斯蘭國殘存勢力的畫面。這場已經進行了一百天的奪城之戰，進入到了最後的關鍵時刻，在美軍的協助下，政府軍計畫要盡全力鏟除躲藏在狹窄巷弄與密集房屋裡的聖戰士，估計他們的人數約在四千人左右。由於軍方掌控了位在城南的機場，從戰略地位的角度來看略佔上風。
==伊拉克軍上將 阿米德==
這個地區原本是我們防禦的前線
在我們取得先機解放這裡之後
很自然的這裡都是空屋也沒有平民
因為這是介於我方與他們之間的無人之地
特別是前線的拉薩加地區
伊拉克政府軍表示總計19號發動了二十二次空襲，殲滅了近百名聖戰士。摩蘇爾做為伊拉克第二大城，人口規模達六十五萬人，但打從戰況吃緊之後，城裡的民生用品嚴重短缺，迫使四十萬居民流離失所。
王蕙文 報導
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