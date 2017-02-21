北韓領導人金正恩的哥哥金正男，在馬來西亞機場疑似遭人毒殺的監視器畫面公開了，不過馬來西亞警方證實，4名疑似為主謀的北韓嫌犯，在案發當天已經搭機離開, 回到北韓。



金正男究竟是怎麼死的？曝光監視器畫面顯示，穿著淺藍色西裝右肩背著黑色包包的金正男，案發當天獨自走向吉隆坡機場快速通關的櫃台時，突然有兩名女子從不同方向接近，其中一人擋在前面，另一人從背後勒住他的脖子，並用手中疑似沾有毒液的布摀住他的臉，隨後迅速逃逸，整個犯案過程不到3秒鐘。案發後受到驚嚇的金正男，走向服務台尋求協助，不久他就在警方帶領下走向機場診療室，這段期間，金正男還能自行行走，不過後來傳出，他在轉送醫院途中喪命。



而從背後攻擊金正男的女子，就是第一個在機場被捕，頭髮及肩，身穿白衣，持有越南護照的女子段式香。案發一週來，警方已經陸續逮捕四名嫌犯，另三人分別是與段式香搭檔的印尼籍女子艾薩，及她的馬來西亞男友，還有一名北韓嫌犯。大馬警方證實，另有疑似主謀的4名北韓嫌犯，在案發當天就已經搭機經杜拜和海參威轉機，於17號返回北韓。



==馬來西亞全國副總警長 諾拉昔==

我今天可以證實

他們在案發當天已經離境



有報導指出，兩名作案女子疑似被刺客集團召募，在中國受訓1到3個月，並經由一名特務男子介紹，認識了4名在逃的北韓主嫌。馬國警方目前正在追查另外3名北韓嫌犯，希望找出相關線索。大馬當局也呼籲金正男的家屬下週一27號前，出面提供DNA樣本比對，進而把屍體領回。大馬衛生部長則表示，最快週三驗屍結果就會出爐。



針對北韓批評大馬與敵對勢力串通，對案情有所隱瞞，將拒絕承認驗屍結果，大馬當局憤而召回駐平壤大使，並召見北韓駐馬大使姜哲，要求說明，雙方的外交關係已因此出現摩擦。



==南韓代理總統 黃教安==

由於北韓的恐怖攻擊技倆越來越大膽

我們必須更加提高警覺

北韓可能對我國政府和人民採取

恐怖攻擊



目前南韓和美國方面都推測，謀殺金正男的幕後主謀就是北韓，馬國目前正尋求國際刑警組織協助調查，在驗屍結果和相關調查程序完成之前，不會把遺體交給北韓。



記者 曾惠敏 報導