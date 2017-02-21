希臘紓困未能達標 債權人要求深層改革公視 (2017-02-21 00:00)
希臘債務危機再度浮上檯面，國際債權人和希臘達成協議，將把新的紓困重點，從撙節轉移到深層改革，讓希臘能達成預算目標。不過希臘三度接受紓困，人民的不滿持續蔓延
歐元區財長20號針對希臘紓困案，齊聚布魯塞爾進行會商，希臘需要在今年第三季結束前，拿到860億歐元紓困計畫的新一筆援助，以償付到期債務，但去年底的會商不歡而散。雙方的癥結在於，國際貨幣基金IMF質疑，希臘原本同意從2018年開始實現並維持、財政盈餘佔GDP比例為3.5%的目標，但目前看來只能達到1.5%，IMF希望希臘做出更多改革，雙方最終同意針對退休金，所得稅和勞動市場擬定改革計畫
==歐元集團主席 戴松布倫==
在紓困政策上將有所改變
可能會把重點從撙節轉到深層改革
這也是國際貨幣基金的主要主張
所以我認為這是一個良好步驟
希臘在今年七月又將有一筆72億歐元的債務到期，就看下週國際債權人重返雅典進行談判是否順利。在此同時，希臘人民持續抗撙節，著名觀光景點衛城的警衛，要求政府承諾，不砍加班費和假日津貼，並將200名警衛納入編制，並為此發起罷工。結果讓許多遠道而來的觀光客不得其門而入，抱怨連連
==德國老師 烏黛==
每天都有人來這裡參觀
但我無法理解他們為何要罷工
真的很丟臉
希臘文化部表示，目前正在努力解決這起紛爭。同時希臘政府宣稱，進一步的改革對財政的影響將是中性的，將從2019年初開始生效。
記者 曾惠敏報導
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