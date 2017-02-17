涉嫌貪瀆弊案的，香港前特首曾蔭權，罪名成立。香港高等法院昨天開庭,曾蔭權當庭收押上手銬，成為香港司法史上,首位遭到收押候判的卸任特首。



現年72歲的曾蔭權是被指控，在擔任香港行政長官也就是"特首"期間，向雄濤廣播公司大股東承租豪宅，卻沒有誠實申報。後來雄濤廣播公司向香港政府申請的執照，順利獲得批准。另外，他在任內提名建築師、何周禮授勳時，也沒有申報何周禮其實就是他承租豪宅的室內設計師，而且工程費由東海聯合集團支付、曾蔭權則以授勳回饋何周禮。香港「公職人員行為失當罪」，最高可判處7年徒刑。



曾蔭權的律師昨天在庭上出示兩大疊大約42名香港政要寫的求情信，幫忙求情的包括政務司前司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘，及特首參選人林鄭月娥與曾俊華等人。法官昨裁定案件延至明天宣判，但曾蔭權被當庭收押，創下香港司法史上卸任特首被收押上銬的首例。



==香港立法會委員 林卓廷(2017.2.17)==

對香港民眾而言很遺憾

曾先生擔任公職大約40年

卻在公職任期將結束時

犯下嚴重罪行

我認為這不只是人品問題

也是香港制度的問題



明天宣判時曾蔭權被判入獄的機會很大，可能淪為階下囚。不過，香港媒體昨晚報導，曾蔭權在被收押3小時後，因身體不適被送到伊利沙伯醫院。



記者 歐陽梅芬 報導