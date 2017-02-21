65歲生日前1天 俄駐聯合國大使驟逝公視 (2017-02-21 00:00)
多年來在聯合國強硬捍衛俄國立場的俄國駐聯合國大使丘爾金，20號疑似心臟病突發驟逝，享年64歲，而隔天就是他的65歲生日。聯合國安理會特別為丘爾金的辭世默哀，而多次在不同議題，跟丘爾金槓上的美國大使，也對這位昔日同僚表達了敬佩之意。
==阿拉伯聯合大公國代表 拉娜==
我希望此刻透過默哀片刻，來追思他(丘爾金)過去所做出的奉獻，請起立。
俄國駐聯合國大使丘爾金，20號突然辭世，享年64歲，更不幸的是，21號就是他65歲的生日。目前正值聯合國安理會的會期，包括聯合國秘書長古提瑞斯，以及各國代表都對這項噩耗感到震驚。俄國駐聯合國副大使表示，丘爾金20號上午在工作中，疑似心臟病發當場失去知覺，緊急送往紐約長老醫院，但依舊回天乏術。俄國駐紐約的領事館降下旗致哀，俄國外交部透過電話訪問表示，丘爾金驟逝無疑是俄國的重大損失。
==俄國外交部發言人 沙卡洛娃==
丘爾金的辭世不僅是一大損失，更是俄國以及俄國外交上的悲劇。
丘爾金是俄國資深的外交人員，出生於莫斯科，早年曾擔任俄國駐加拿大跟比利時的大使，以及前南斯拉夫問題特別談判代表，2006年起，擔任俄國駐聯合國大使，也成為俄國這10多年來，在重要議題上的國家代言人跟門面，多次用尖銳措詞批評西方國家，包括敘利亞以及烏克蘭問題上，屢次跟美國駐聯合國大使多次在安理會較勁，丘爾金更曾怒嗆美國前任大使鮑爾別想扮德雷莎修女，諷刺美國在中東地區也殺害不少平民百姓。而美國現任駐聯大國大使海利，2月初還跟丘爾金在烏克蘭問題上有過言詞交鋒，20號也發表推文對丘爾金的專業與敬業表示感佩。
記者 靳元慶 報導
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