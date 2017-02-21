全球最年輕的國家、南蘇丹，獨立建國以後又陷入內戰引發饑荒，目前南蘇丹近一半人口，大約490萬人吃不飽，由於食物短缺，預估七月以前，饑民人數將達到550萬人。



南蘇丹兒童骨瘦如柴，許多人因為嚴重營養不良接受治療。持續三年的內戰、加上嚴重乾旱，造成南蘇丹農作物嚴重歉收，食物價格去年上漲八倍。根據聯合國的統計，南蘇丹至少兩成的家庭食物極度短缺，營養不良的人口超過三成，每天每十萬人中就有超過二人餓死。



==南蘇丹國家統計局長 阿魯艾==

長期的戰亂伴隨食物價格高漲

經濟危機 農作物欠收

生活所需耗盡 導致食品安全惡化

490萬人大約42%的人口

面臨嚴重的饑荒問題



南蘇丹政府估計狀況會持續惡化，在7月之前，饑荒人口就會達到550萬。南蘇丹六年前脫離蘇丹獨立，成為全球最年輕的國家。雖然有龐大的石油資源，但當地基礎建設匱乏，道路總長只有200公里，很多地方難以到達。2013年時，南蘇丹總統基爾開除副總統馬沙爾，引爆雙方陣營內戰，好幾萬人死亡，大批難民逃往鄰國。現在又面臨更大的人道危機。



==聯合國農糧署發言人 麥唐娜==

大家都明白當我們說發生饑荒時

表示已經發生我們所能想像

最嚴重的人道危機



去年農糧署對南蘇丹的人道援助已經刷新紀錄，總共提供400萬人、1380萬美元的現金，超過26萬5千噸的糧食跟營養品。並教導當地人捕魚跟種菜。不過有匿名的聯合國官員，指控南蘇丹政府阻撓或是限制部份敵對地區的糧食補給。另外也發生過存放援糧的倉庫遭打劫，以及志工被殺等憾事。



記者 陳秋玫 報導



