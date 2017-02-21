北韓領袖金正恩同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇害，演變成外交事件。北韓駐馬大使姜哲質疑大馬警方調查不公，跟南韓共謀構陷北韓，甚至否認死者是金正男，大馬召回駐平壤大使，並召喚姜哲表達不滿。



金正男遺體暫厝的吉隆坡中央醫院門外，21號凌晨起出現大約30名馬來西亞特種部隊戒護維安，直到上午才全部撤離，當地媒體報導，金正男的兒子金韓松，已經前來認屍，接受取樣確認死者身分，並將領走遺體，大批記者分頭包圍機場醫院都撲了空，無法確認人是否已經抵達。



馬來西亞警方20號證實，暗殺金正男的四名北韓嫌犯，案發當天就已經搭機逃回平壤，北韓駐馬來西亞大使姜哲隨即批評大馬辦案不公，有政治動機，勾結敵對勢力，讓南韓獲利，目的是掩蓋內部政治混亂與美軍部署薩德系統的矛盾。連死者身分都說另有其人，要求馬朝雙方共同調查。



==北韓駐馬來西亞大使 姜哲==

目前 我們無法相信大馬警方的調查

我們大使館已經確認死者身分

名叫金哲 護照顯示是北韓公民

然而大馬警方未能確認死因

也無法提供嫌犯犯案證據

寧願把焦點放在確認

北韓敵對勢力所提供的另個名字



大馬外長阿尼法則嚴正駁斥，表示北韓指控馬國跟外國政府共謀，是嚴重的侮辱，馬來西亞已經召回駐平壤大使，並召喚姜哲，透過外交管道表達嚴正抗議。



記者 施慧中 報導



