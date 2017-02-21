澳洲輕型機撞購物中心 爆炸墜毀5死公視 (2017-02-21 00:00)
澳洲第二大城墨爾本，一架雙渦輪螺旋槳小飛機，21號早上九點從伊森頓機場起飛，沒多久就墜毀在機場附近的購物中心，機上五人不幸全部罹難，是當地近三十年來最嚴重的民航意外。
緊鄰伊森頓機場的這座購物中心，小飛機墜毀的失事地點不斷冒出濃濃的黑煙，有部份飛機殘骸掉落在一旁高速公路的內側車道，警方於是封鎖這部的交通，只開放外側讓車輛通行。
發生事故的雙渦輪螺旋槳小飛機，早上九點從機場起飛預備飛往南方的國王島，不料起飛才沒多久就墜落在跑道盡頭的購物中心，所幸當時距離購物中心開門營業還有一個小時的時間，現場沒什麼人，否則傷亡情況難以想像。
==事故目擊者==
我當時坐在後面喝咖啡
我看到飛機搖搖晃晃的飛過去
大約距離我頭上屋頂一公尺的地方
我就跑到丹墨菲去然後聽到爆炸聲
我環顧四周看到火花和黑煙一片
看到的差不多就是這樣
警方初步調查後表示，小飛機墜落前曾發出求救訊號，事故原因可能是引擎故障所造成。
==維多利亞省省長 安德魯斯==
今天是個極度悲傷的一天
對本省來說是非常非常哀傷的一天
這場三十年最嚴重的民航意外
造成了幾個人死亡
當局下令為了後續飛安調查的進行，伊森頓機場和購物中心將無限期的關閉，只有警消與調查人員可以進出現場。飛航主管機關指出伊森頓機場主要是供小飛機使用，進出墨爾本的主要機場交通將完全不受影響。
王蕙文 報導
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