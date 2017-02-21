（中央社巴庫21日綜合外電報導）亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天任命他的妻子為第一副總統。外界視此為阿利耶夫家族為鞏固對這個石油資源豐富海國家鐵腕統治的最新舉措。



據法新社、英國廣播公司（BBC）報導，阿利耶夫在公布於他個人官網的人事命令中表示：「任命阿利耶娃（Mehriban Arif Gyzy Aliyeva）為亞塞拜然共和國第一副總統。」



52歲的阿利耶娃自2005年以來一直是執政「新亞塞拜然黨」(Yeni Azerbaijan）中十分突出的國會議員，並且是深具影響力的蓋達爾阿利耶夫基金會（Heydar Aliyev Foundation）負責人。基金會是以她的公公、前總統蓋達爾．阿利耶夫命名。



生於帕沙耶夫（Pashayev）這個權貴家族，阿利耶娃有時被視為她先生阿利耶夫的可能繼任者。阿利耶夫在他父親蓋達爾去世後，於2003年開始掌權。蓋達爾曾為前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）官員以及共產時代頭子。



維基解密曾公布美國外交電文指出，阿利耶娃以她的奢華品味聞名。



其中一封電文說：「第一夫人阿利耶娃似乎做過許多整容手術，想必是在國外動的刀；所著服飾即使在西方社會也會被認為太過招搖。」



身為眼科醫師，她曾經發表有關安樂死道德問題的論文。



55歲的阿利耶夫於2013年大選以壓倒性支持，贏得第3個5年總統任期，並將家族統治延伸至第3個10年。



支持者推崇，在阿利耶夫領導下，亞塞拜然由蘇聯時代的落後國家，轉變為供應歐洲地區能源的蓬勃發展國家。



不過，批評者指責，阿利耶夫家族壓制了所有反對聲音，並利用權力斂財，供養阿利耶夫及其家人的奢華生活。（譯者：中央社周慧盈）1060221