（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡21日專電）西非國家甘比亞新任總統巴羅履行競選諾言，釋放171名未經審判即遭羈押的政治犯，展現致力結束前朝總統賈梅種種侵犯人權行為的決心，帶領國家進入真正民主自由時代。



18日巴羅（Adama Barrow）在就職典禮上表示，釋放所有未經審判即遭羈押囚犯的命令已經下達給所屬部門。



甘比亞（Gambia）於去年12月1日舉行全國大選，51歲、在位已長達22年的賈梅（Yahya Jammeh）輸給同為51歲的對手巴羅。



賈梅堅持不交出政權，且公然宣稱不排除以武力維護權力，然而最終屈服於環伺四周的西非多國部隊壓力，於上個月21日宣布下台，將政權和平移轉給民選總統巴羅，全家流放赤道幾內亞共和國（Republic of Equatorial Guinea ）。



南非媒體「新聞24」（news24）今天引述位於首都班竹（Banjul）的半島電視台（al jazeera）評論員哈克（Nicolas Haque）指出，許多在賈梅時代遭到關押的政治家，有些已於獄中含冤過世，有些則失蹤。



他說：「今天是甘比亞政治家勝利的日子。新內閣名單中，不乏這些尚存於世的政治犯。」



巴羅承諾扭轉賈梅的鎮壓異己政策，且承諾不離開國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）以及重新加入大英國協（British Commonwealth）。



他同時表示，將成立真相調查與和解委員會，偵查莫名死亡或失蹤的政治家案件。



甘比亞地形狹長，呈東西向，甘比亞河（Gambia River）貫通國家中央，土地面積僅1萬多平方公里，人口不到200萬，是非洲大陸最小的國家，1965年脫離英國獨立。



報導引述哈克說：「甘比亞人民盼望已久的時刻，終於來臨。」1060221