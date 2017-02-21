義人瑞修女：長壽之道在順其自然中廣新聞網 (2017-02-21 21:10)
義大利年齡最長的修女「康迪妲」說，想長壽就要順其自然。
「康迪妲」今天在「魯卡市」過一百一十歲的生日。他是「維若娜」人，一九三一年成為修女以後，一直在義大利各地的醫院和養老院服務。九十三歲那一年到了修女團的「母院」居住，繼續服務社區。三年前，他一百零七歲生日去羅馬望彌撒，見了現任教宗。
「康迪妲」在慶生會上透露，自己能長壽是因為事事順其自然，散播愛、歡喜的散播愛。他也鼓勵年輕人要對未來有信心，要全力完成自己的夢想。
(圖片取自網路)
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金正男遇害 專家：長子金韓松非常危險【中央社】
「浪人」金正男:年少留學時金正日為其傷感淚別【北京新浪網】
金正男遭刺殺 傳長子金韓松今晚赴大馬【中央社】
印度當紅女星被6名男子劫持 遭性侵2小時【北京新浪網】
外媒:世界武器貿易創冷戰後新高 美佔三分之一【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》