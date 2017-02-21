義大利年齡最長的修女「康迪妲」說，想長壽就要順其自然。



「康迪妲」今天在「魯卡市」過一百一十歲的生日。他是「維若娜」人，一九三一年成為修女以後，一直在義大利各地的醫院和養老院服務。九十三歲那一年到了修女團的「母院」居住，繼續服務社區。三年前，他一百零七歲生日去羅馬望彌撒，見了現任教宗。



「康迪妲」在慶生會上透露，自己能長壽是因為事事順其自然，散播愛、歡喜的散播愛。他也鼓勵年輕人要對未來有信心，要全力完成自己的夢想。



(圖片取自網路)



