Financial.org 掌握全球金融脈動 進駐臺灣金融投資市場



(中央社訊息服務20170221 18:31:42)Financial.org有別於現今市場一般投資顧問公司方式，致力於讓民眾輕鬆即能成為金融專家，長期提供專業的金融知識和技能、並掌握最新市場趨勢和投資理念教育，使民眾都能輕鬆自行理財。



Financial.org創辦人Arnaud Georges在企業管理、金融和銀行業擁有超過16年的經驗，自2016年啟動了Financial.org全球理念，倡導向所有人提供金融知識，不分種族、宗教和國籍，他的經驗和全球網絡確保Financial.org在正確的道路和方向上發展，以實現高度潛力。



Arnaud Georges 說，投資不可以貪婪，每個人渴望完美生活和人生，雖然不可能萬事皆如意，但如果有了正確縝密的金融投資計畫，是最理想達到人生的完美，Financial.org扮演腳色透過實踐經驗學習、同時賺錢和建立財富。



2016年Financial.org成立首先贊助全球最昂貴運動賽事F1， WILLIMS MARTINI RACING車隊，Financial.org投入美金2400萬約值新台幣7.5億，龐大贊助無不展現證實Financial.org實力與理念，從今天起Financial.org進駐台灣，將帶給大家金融投資的專業，讓大眾的金融理財宛如F1賽車一樣 急速前進 先馳得點。



訊息來源：Financial.org



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