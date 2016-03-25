幫助天行者孩童圓夢 2/25-3/16書畫名家作品義賣



(中央社訊息服務20170221 18:02:46)適逢文化大學55周年校慶，文化大學推廣教育部與台北市天行者全人關懷協會合作，廣邀知名畫家陳牧雨、謝義錩等人，共同舉辦「天行之愛作品展及義賣」。自2/25（六）~3/16（四）起於文化大學推廣教育部大夏館一樓大夏藝廊展出66幅畫作，義賣所得做公益，-為天行者們圓夢。



亞斯伯格症、自閉症、過動症等症狀的兒童約占同齡人口的6%，這些特別的孩子被稱為「靛藍小孩」、「星星兒」…，「台北市天行者全人關懷協會」統稱其為天行者。天行者孩童的大腦結構與常人不同，智商沒問題，但是感官知覺接收和解讀特別，造成學習和情緒上的困難。2013年天行者全人關懷協會出版「我是誰？他是誰？-天行者的生命故事」，看見了天行者的多元面貌。



2014年初天行者協會和台北市教育局合作試辦了「天星學園實驗中學班」展開了另類教育的路。2014年第一次「天行之愛 作品展及義賣」讓天行者們透過畫筆，展現他們的不為人知的異想世界！2017年作品展延續精神，義賣所得除幫天行者圓夢，將做為發展另類中學教育和拍攝電影的基金。 本次展出的「天行之愛作品展」分別是由天行者們、專業畫家以及素人畫家們共同聯展，總計展出畫作66幅。天行者們透過畫筆將內心世界感受到的外界感官刺激具體畫出來，畫布是他們的心聲，作畫是他們的夢想，希望畫作透過知音人可以換取價值，幫助天行者孩童完成心願！另外則有知名畫家水墨名家陳牧雨、擅長抽象油畫的謝義錩、攝影行家文化大學李天任校長等共襄盛舉，捐出作品，長流美術館捐出現代水墨之父劉國松作品「子夜的太陽」版畫紙本，價值珍貴，值得珍藏。為了響應公益，更有畫家陳牧雨教授八年的書畫班、東北扶輪社夫人們組成的東美書畫班各捐贈多幅作品參展，展現才藝和愛心，絕對具收藏價值。 展期：106年2月25日（六）至3月16日（四） 10:00-18:00地點：文化大學推廣教育部大夏藝廊(建國南路二段231號1樓)義賣茶會：2月25日（六）下午2:30



主辦：台北市天行者全人關懷協會協辦：台北市東北扶輪社、中國文化大學、長流美術館承辦：中國文化大學推廣教育部媒體藝術中心策展人：宋穎鶯、楊實秋 台北市天行者全人關懷協會 http://www.taipeiskywalker.tw (02)2708-6005



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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