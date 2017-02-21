培育國際化金融人才 他們將ICRT搬進校園



(中央社訊息服務20170221 17:38:41)近年來金融業積極進行海外佈局，希望走出臺灣推動全球性的金融業務。中信金融管理學院施光訓校長指出，金融人才要邁向國際舞台，就必須要有良好的外語溝通能力，才能具備國際競爭力，成為金融業炙手可熱的人才。



中信金融管理學院推動創新的營隊式英文與英文寫作輔導方案，也積極開發創新產學合作模式，尋求跨產業合作，斥資600萬與知名英語電台ICRT合作，在校內打造ICRT Tainan台，每位同學畢業前都要完成DJ的英文訪問或擔任校園DJ錄製英語廣播節目。國際化的外語學習環境及設備，除可提升學生英文聽說能力，培育學生製作英文廣播節目及新聞技能，也提供台南市府等官方機構，與在地鄉親、企業員工增進英語能力。



除了正規的英文通識課程外，中金院每年兩梯次獨特的營隊式英文課程，將英文融入學生生活，針對同學程度分為初階班與進階班，由外籍教師親自設計活動內容，初階課程以校園生活為主，將運動、興趣、人際互動、用餐禮儀融入課程學習，並將所學到的英文詞彙實際演練；進階班課程則著重在商業英語，透過密集的上課，讓學生們能夠在短時間內熟練運用聽、說、讀、寫，提前體驗全英文的授課方式，幫助同學適應未來即將開設全英文授課的專業課程。



除了英語學習，中金院也要求同學進行第二外國語的選修，並協助安排美、日海外學習計劃，讓學生大學四年中有機會出國學習，體驗國外大學校園生活。同時校內也正積極建置國際文化學習教室，讓學生未來能從國際文化教室中學習歐美、日本及東南亞各國特色，並期盼培育學子成為全方位的國際金融家。



訊息來源：中信金融管理學院



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