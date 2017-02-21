國際金融家入門課 快報名中金院國際金融研習營中央社 (2017-02-21 17:37)
國際金融家入門課 快報名中金院國際金融研習營
(中央社訊息服務20170221 17:37:04)今年的大學準新鮮人們，你是否對金融業懷抱憧憬?要想成為國際金融家，又該具備什麼樣的特質?趕快報名國際金融研習營，讓中信金融管理學院為有志成為國際金融家的大學準新鮮人們傳道、授業、解惑也!
台灣金融研訓院「2016 我國金融業營運趨勢展望調查」發表會指出，未來10年最熱門的行業是金融業，每年將釋出兩萬多個工作職缺。關鍵人力需求來自銀行海外分行擴張、金融科技開發及財富管理業務擴張需求，也讓金融業將成為台灣炙手可熱的行業之一！
志在培育國際金融家的中信金融管理學院，去年首屆國際金融研習營佳評如潮，今年3月4日、5日再度開辦第二屆國際金融家研習營，活動內容包括大師講座，金融職場解析、模擬面試，現金流桌遊之外，還有高球、棒球，並可體驗今年新建的獨木舟划水道，渴望認識金融世界的學子們歡迎一同參與國際金融家入門課。詳情快上中信金融管理學院報名，或電洽（06）287-0223，預約未來國際金融家席次。
訊息來源：中信金融管理學院
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