南臺科技大學學生餐廳重新裝璜開幕 師生驚豔



(中央社訊息服務20170221 16:45:30)南臺科技大學為提供師生優質的用餐環境及飲食衛生，在105年落成使用的磅礡館建構一樓生活廣場及二樓美食街，更在今(106)年初將第六宿舍二樓學生餐廳重新裝璜，打造多元風格、可同時容納370人用餐的舒適環境。



南臺科技大學戴謙校長表示學校本著「取諸學生，用諸學生」的理念，提供學生在生活及學習上最好的設施。105年落成使用的磅礡館一樓生活廣場及二樓美食街推出以來，備受好評，後續爰將已使用多年的第六宿舍二樓學生餐廳重新改裝成寬敞、明亮各具風格的用餐區：包括沙發區座位數34位、中央入口處沙發座位區36位、團體座位區126位、靠窗高座位區30位、中島吧檯座位區24位，沙發吧檯座位區120位，各式桌椅總計370個座位，於本(2)月20日正式營運，提供學生105學年度第二學期開學全新優質的用餐環境。



學生餐廳規劃十分講究，跳脫一般制式排列之座位，沙發座位區設計可降低出入口空間壓迫感；長椅團體座位區以規劃整齊且方便整理的美食街長椅凳陳設；沙發吧檯座位區，可依不同團體人數調整座位；中島吧檯座位區則利用鐵管層架區隔不同的空間分區，同時在架上擺放植栽，增加空間綠化及美化。學生餐廳亦規劃四個出餐區，分別為快餐區、麵食區及2處自助餐區，提供師生多元選擇；同時增設二處洗手檯，維護良好的用餐衛生條件。另也增設出入口，有效控制用餐人潮擁擠時間及減少空調耗能，為地球環保節能盡一份心力。



用餐學生表示，餐廳重新裝潢後庸餐環境變得很寬敞、明亮，餐廳內的供餐品質也大大的提昇，使用起來覺得相當幸福。Cheers雜誌日前公布「2017大學辦學績效最佳Top20」調查，南臺科技大學在全國150多所學校中排名第11，超越不少公立大學。在少子化時代，校方仍願意不斷投入資源改善教學與生活環境，其辦學績效之卓著及用心，更從本次打造優質學生餐廳可以再度獲得驗證。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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