屏東縣政府辦理105年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤結果



(中央社訊息服務20170221 16:35:23)屏東縣政府於本(21)日辦理105年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤，由縣府政風處林處長主持，並在主計處、教育處及人事處派員共同見證下，自105年申報財產的949位申報人中，以抽籤比例 14％，無條件進位，計抽出工務處科長郭明恩等133人(名單如附件)。



本次抽中實質審核的申報義務人，將全面進行前後年比對作業，以落實陽光法案立法宗旨。政風處林處長進丁表示，完成抽籤作業後，將分別向財稅、監理、地政、金融等機關，查詢抽中之申報人財產資料，以核對各該申報人是否誠實申報，如發現申報事項有所出入者，將請申報人提出書面說明；如有故意申報不實者，將報請法務部審議，並依「公職人員財產申報法」第12條規定處理。



訊息來源：屏東縣政府



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