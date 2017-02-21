屏東縣政府辦理105年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤結果中央社 (2017-02-21 16:35)
屏東縣政府辦理105年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤結果
(中央社訊息服務20170221 16:35:23)屏東縣政府於本(21)日辦理105年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤，由縣府政風處林處長主持，並在主計處、教育處及人事處派員共同見證下，自105年申報財產的949位申報人中，以抽籤比例 14％，無條件進位，計抽出工務處科長郭明恩等133人(名單如附件)。
本次抽中實質審核的申報義務人，將全面進行前後年比對作業，以落實陽光法案立法宗旨。政風處林處長進丁表示，完成抽籤作業後，將分別向財稅、監理、地政、金融等機關，查詢抽中之申報人財產資料，以核對各該申報人是否誠實申報，如發現申報事項有所出入者，將請申報人提出書面說明；如有故意申報不實者，將報請法務部審議，並依「公職人員財產申報法」第12條規定處理。
訊息來源：屏東縣政府
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