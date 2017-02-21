台東縣周理偉及周詠璇小朋友獲教育部頒發全國閱讀楷模獎 東縣民圖書館使用率全國第四



(中央社訊息服務20170221 16:21:58)教育部於日前辦理「讀饗幸福記者會」，並在會中發布105年國人閱讀習慣調查結果及表揚全國公共圖書館借閱楷模共81位讀者，其中臺東周理偉、周詠璇2位小朋友獲得楷模獎項殊榮，由教育部陳雪玉主任秘書頒贈獎狀以資表揚。另外，根據教育部的統計，台東縣民使用圖書館的次數比例，為全國第四名，展現縣府積極推動閱讀的成果。



台東縣府文化處表示，今年8歲的周詠璇同學105年共閱讀527本書，14歲的周理偉同學閱讀492本書。2位得獎者平日最愛上圖書館，尤其在寒、暑假期間，幾乎每日進圖書館閱讀並借閱與家人共享閱讀的美好時光，最喜歡閱讀的書籍莫過於偵探類、冒險類及故事類別的圖書，其家長重視孩子的閱讀養成也是獲獎的關鍵。



文化處指出，為讓全民能夠在圖書館場域使用館藏並喜閱不輟，105年採購大量優質新書與外語圖書並同時向各業界募捐圖書，1年計有2萬2,435本上架供眾閱覽使用。根據教育部統計結果105年民眾最愛使用圖書館的排名，臺東列居全國第4名，平均每人進館使用次數為3.78比例，顯現臺東閱讀力逐漸躍升，縣民願意造訪圖書館並陶冶於書香的熱情火花正巧然燃燒。



訊息來源：台東縣政府



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