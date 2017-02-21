妝點新店安坑輕軌捷運圍籬 景文科大為首彩繪徵圖串起地方教育心關懷情



(中央社訊息服務20170221 16:19:58) 「安坑輕軌捷運圍籬彩繪徵圖競賽」作品展及頒獎活動於今日(2月21日)下午在景文科技大學藝文中心舉辦，與會嘉賓有新北市政府捷運工程局局長趙紹廉、金中玉議員、劉哲彰議員、陳永福議員、廖筱清議員、陳儀君議員、新亞建設公司董事長鄒宏基董事長及景文科大師生共襄盛舉。 洪校長指出：新店安坑輕軌捷運將為我們新店安坑地區帶來繁榮，舉辦「安坑輕軌捷運圍籬彩繪徵圖競賽」活動目的在於宣傳安坑輕軌建設、優化公共關係，讓沿線遴近學校學生參與美學創作，以增進環境美觀，美化改善施工期間沿線環境景觀。輕軌沿線有雙城國小、達觀國民中小學、安坑國小、新和國小，及人中學、安康高中、景文科技大學等7所學校，從國小到科技大學都可以透過這條輕軌線連結一起，具體展現安坑地區之文教昌盛。213件作品參賽，而最高學府景文科大以百件作品參賽，象徵百事吉祥。由青年學子熱烈的參與，串接輕軌沿線各級學校的教育心，同時今天多位新北市議員參與盛會，顯示議員們、新店安康的居民及機關學校對於新店安坑輕軌捷運的開通，展現無比的關懷情，並期待新店安坑輕軌捷運得以「啟動安坑、自然舒活，以安坑在地的風土人文歷史、環境自然生態等在地角度發揮，展望未來輕軌捷運完成後帶來交通進步、生活便利，希望能帶動更多人文藝術、生態自然、休閒運動等，活絡地方交流與永續發展」。 本次活動參賽作品共計213件，國小低年級組36件、高年級組39件共計75件、國中組23件、高中組15件、景文科技大學100件，經過緊鑼密鼓的初選和決選，最終各組評選出特優1件、優選2件，佳作3件、入選4 件，獲獎作品自106年2月20日起在景文科大藝文中心展出至2月27 日，歡迎新店安坑地區朋友及各界人士蒞臨參觀。得獎作品亦將全部數位化，再放大至寬約600公分、高240公分的大型戶外抗候帆布彩印輸出，未來將固定懸掛在新店安一路沿線施工圍籬上，美化改善施工期間沿線環境景觀，完成本活動計畫的最終目的。相信近期內將可以看到獲獎同學們的大作，在這條輕軌捷運大道上起舞高飛。



訊息來源：景文科技大學



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