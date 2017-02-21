雙喜臨門 聖約大創設系兩作品入圍「設計界奧斯卡」德國iF 設計獎



(中央社訊息服務20170221 16:19:15)聖約翰科技大學創意設計系（簡稱：聖約大創設系）創意設計總部集結許多有熱血學習設計的夥伴，從創辦一開始就致力於參加國際競賽，舉凡iF、紅點以及國內各大競賽，累積許多參賽經驗。今年在張國威及林育全老師指導下，團隊成員蘇祐漢、高子涵、李柏穎、謝瑋哲及陳筱璇等5位同學參加被譽為「設計界奧斯卡獎」的德國iF設計獎，分別以「Reverse」及「Vagrants' Social Value（流浪漢的社會價值）」作品在2萬多件投稿作品中獲得入圍的榮譽，入圍就是得獎，聖約大創設系平時紮實的訓練，讓學生的設計能夠被世界看見、被肯定。



聖約大創設系主任胡文和表示，聖約大創設系成立第5年，一直以來都是鼓勵學生實現自我夢想，讓設計不只是改善與人之間的互相關係，更將設計融入巧思、創意、實現商品化的價值。iF設計大獎可說是「設計界的奧斯卡」，每年都有來自超過37個國家，約2萬件投稿，在入圍機率不到百分之三的難度下，這次能夠在幾萬件的作品中獲得入圍，展現出聖約大創設系高水準的教學品質。



「人們的生活一直在進步，一直驅使著我們做設計的，就是讓人們一直往更好的生活型態發展。」蘇祐漢同學說，他和高子涵、李柏穎及謝瑋哲等人在設計「Reverse」之前，花了大量時間研究液態流體及型態。因為他們發現在廚房洗滌物品或食物時，因為水龍頭出水設計是由上至下，導致水沖在洗物上會飛濺流理台之外，於是設計出可以改變出水角度方向的水龍頭，水可切換由下方45度向上出水，水壓因內部機構設計可控制水槽內，因此用水可以在不同功能上靈活切換。且水龍頭的本體造型一體成形，使用狀態時水龍頭及流出的水造型會跟著曲率延伸，而出水材質使用透明材質以便與水作視覺整合。



陳筱璇同學則以「Vagrants' Social Value（流浪漢的社會價值）」作品獲得今年iF設計新秀獎入圍，陳筱璇表示，流浪漢對大眾來說總是存在負面的印象，對社會是一種負擔，但其實只要把他們放在正確的位置，就會有存在價值！此概念是讓流浪者接管一般大眾不喜歡做的街頭清潔工作，也可以在街道上關注社區安全，若遇問題立即通報警政單位。食物銀行提供食物當作流浪漢的工作報酬，而食物來源來自餐館和麵包店當日沒售完的即時品。因此，這個創新概念的價值在於流浪者產生社會價值、減少食物浪費、提升社區的清潔和安全，幫助流浪漢更受社區居民歡迎。



胡文和主任指出，設計總部是由4位老師以師徒制的模式各自帶領一群學生，目的在孵化出兼具實務與創新設計能力人才的基地，該系僅成立第5年，就能獲得世界大獎肯定，靠的是老師們無私的教學熱忱和學生們旺盛的企圖心。他表示，聖約大每年持續不斷引進最新的設備和優秀的師資，期許教育出更優秀的人才，讓世界看得到台灣的國際水準。



訊息來源：聖約翰科技大學



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