全台首創產官學合作成功案 TTMAKER臺東創客園區獲 2017智慧城市創新應用獎黃縣長親北上接受蔡總統頒獎



(中央社訊息服務20170221 16:16:38)臺東縣政府近年來推動智慧城市有成，為更突顯出地方建設的特色，今年以「TTMAKER臺東創客園區」角逐第四屆創新應用獎，經過初審及複審激烈競爭後脫穎而出，本次以「智慧產業」領域參加，為臺東產業創造了「旱地新矽谷」的模式，不但首創全台產官學合作成功案例，台東縣府也連莊3年獲得此項殊榮。縣長黃健庭今(21)日特別北上臺北世界貿易中心南港展覽館2017智慧城市展，由總統蔡英文手中接下榮耀，已證明台東除好山好水好空氣外，更是許多年輕人創業首選的好地方。下午黃縣長並受邀在2017智慧城市首長高峰會「創新創業與智慧城市之關係」議題上，分享政府開放試驗場域、推動智慧城市建設與發展城市新創事業的經驗，獲得與會來賓深刻的印象及熱烈的回響。TTMAKER臺東創客園區第二期目前將辦理3場次的說明會，黃縣長歡迎愛台東的你踴躍加入創客行列。



獲獎單位臺東縣國際發展及計畫處(國計處)表示，台東縣政府已連續以臺東健康智慧農業（獲2016智慧城市創新應用獎_智慧農業領域）、智慧健康臺東升級（獲2015智慧城市創新應用獎_智慧醫療領域）及服務就在咱厝邊-e化服務宅配到家（獲2015智慧城市創新應用獎_智慧政府領域）獲得此一獎項。今年獲獎的TTMAKER創造臺灣第一個產官學合作成功案例，結合了臺東縣政府(官)、臺東大學(學)及運籌網通公司(產)，三方合作帶入產業的活力創新及市場機制，以大學衍生企業的概念，共同在臺東建立「TTMAKER 4G應用軟體創新創業園區」，打造從學術研究、市場應用到新創事業的有利環境，讓雲端及大數據的各種加值創新服務深入臺東各種產業及服務。



國計處指出，臺東創客園區TT MAKER首創全台產官學合作成功案例，跟其他創新平台公用空間的差異，在於有完整的「生、養、教、建」機制。臺東創客園區並將建置臺東雲端大數據(TTCloud)，並開放API出來作為Open Data的縣市典範。目前也已規劃好許多創新應用服務，希望透過創客對在地的深入理解，提出最佳的規畫方案爭取創業基金來解決台東觀光、農業、交通、文創產業及弱勢族群照顧等在地化的需求及困境。



TTMAKER的獲獎代表的是中央的肯定，更是全國最佳創業園區典範。黃縣長在演講中也特別表示，TTMaker的第二基地正在建置裝修當中，一定可以吸引更多年輕創業團隊來臺東，也歡迎愛台東的你加入，期待TTMaker創新能量的持續帶動，讓臺東成為｢南島新矽谷｣。



訊息來源：台東縣政府



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